CHP'li Zeydan Karalar'ın yalanı ortaya çıktı! "Tonlarca sıcak asfaltı nereye döktün başkan?"

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan ve sorumluluğu CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait İlim Yolu Bulvarı'nın yolu içler acısı. Bulvarın büyük bölümünün delik-deşik olması vatandaşların da büyük tepkisine neden oluyor. Başkan Karalar'ın gittiği her ortamda "Adana'nın tüm yollarını yapacağız" sözlerini eleştiren Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, Adana'nın her tarafına asılan reklam panolarında belirtine 1,3 milyon ton asfalt nerelere döküldü?" dedi.

TARAFTARLAR İSYANDA

Yeni Adana Stadı'nı bağlayan ve Çarkıpare Mahallesi'ndeki İlim Bulvarını kullanan özellikle sürücüler isyan ediyor.

Binlerce taraftarın gönül verdiği renklerin maçını izlemek için yolunu tuttuğu İlim Bulvarı'nın bozuk yolları yüzünden araçlarının alt takımlarının büyük zarar gördüğünü ifade eden vatandaşlar, "İnsan bir yama yapar. Yoldan geçerken arabanın her yerinden ses geliyor. Zararımızı kim karşılayacak? Bunun tek sorumlusu Adana Büyükşehir Belediyesidir. Bir an önce buraya asfalt dökülmesini istiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

MECLİS TOPLANTISI KONUSU

Bu arada geçtiğimiz hafta meclis toplantısında konuşan meclis üyesi Cemal Demirdağ, başkan Karalar'a şehrin her tarafına asılan reklam panolarında yer alan 1,3 milyon ton asfaltın nerelere döküldüğünü sordu. Demirdağ, "Zeydan Başkan yapmış olduğu hizmetleri bez afiş ve billboardlarda sıralamış. Bunlardan birisi de 1.3 milyon ton asfalt. Ama maalesef İlim Yolu Bulvarı berbat halde. Bu asfaltları nereleri döktüğünü çok merak ediyoruz" diye konuştu.