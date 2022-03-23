Hoşçakal baba

Lviv
'deki tarihi tren istasyonunda ailelerini komşu ülkelere göndererek cepheye giden babaların hüzünlü vedası var. BM rakamlarına göre bugüne kadar 3.5 milyondan fazla kadın ve çocuk ülkeyi terk etti. Associated Haber Ajansı
'nın çektiği bu karelerde babasından ayrılan bir çocuğun trende gözyaşı döktüğü görülüyor.
KOMŞUSUNUN VERDİĞİ ARAÇLA YATALAK ANNESİNİ TÜRKİYE'YE GETİRDİ
Rus işgali altındaki Odessa
'da bir apartmanın 18'inci katında yaşayan mağaza satış sorumlusu Natalya Kulik evlerinin yanına bomba düşünce yatalak annesi Yelena Danilevna
(75) ve 79 yaşındaki babası Anatoliy Vasileviç
(79) ile birlikte kentten çıkmaya karar verdi. Cephe hattına giden bir komşusundan emanet aldığı araca annesinin tekerlekli sandalyesini de koyarak yola çıkan Kulik bombaların arasından kurtularak Türkiye'ye geldi. Kulik, Odessa'da Dağıstanlı komşularının kendisine 'Türkiye'ye git' demesi üzerine Yalova
'ya gelme kararı aldığını söyleyen Kulik 'Ben böyle bir misafirperverlik göreceğime inanmıyordum. Biz de çok misafirperver bir ülkeyiz ama bu derecesini inanın görmedim. Herkes bize yardım ediyor" dedi.