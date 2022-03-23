Haberler Gündem Haberleri Instagram ve Facebook'a erişim sorunu! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama
Giriş Tarihi: 23.3.2022 20:59 Son Güncelleme: 23.3.2022 21:01

Instagram ve Facebook'a erişim sorunu! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama

Instagram ve Facebook’a erişim sorunu! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram ve Facebook'a erişim sorunuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yardımcısı Sayan, sosyal medya platformlarının hizmetlerinde global kaynaklı sorunlar yaşandığını kaydederek, "Ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.

Instagram ve Facebook sunucularından kaynaklı erişim sorunu, sosyal medya kullanıcılarının 'Instagram ve Facebook çöktü mü?' sorusunu sormaya itti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuyla ilgili Twitter hesabından bilgilendirme yaptı.

Bakan Yardımcısı Sayan, "Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadelerini kullandı.

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Instagram ve Facebook'a erişim sorunu! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama
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