Instagram ve Facebook’a erişim sorunu! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan açıklama

Instagram ve Facebook sunucularından kaynaklı erişim sorunu, sosyal medya kullanıcılarının 'Instagram ve Facebook çöktü mü?' sorusunu sormaya itti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuyla ilgili Twitter hesabından bilgilendirme yaptı.

Bakan Yardımcısı Sayan, "Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadelerini kullandı.