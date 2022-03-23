İtalyan bakandan arabuluculuk desteği

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio
, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye
'nin yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarını desteklediklerini kaydetti. Di Maio, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı
'nın ardından İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Ukrayna'dan gelen görüntülerin kendilerini barış için çalışmaya sevk ettiğini belirten Di Maio, "Az önce Türk mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu
ile görüştüm. Müzakerelerin nasıl gittiğini görüştük. Biz, İtalya olarak Türkiye'nin ileriye taşıdığı müzakereleri tam şekilde destekliyoruz. Türkiye, sadece NATO müttefiki değil, şu aşamada tarafları barış anlaşmasına götürmeye yönelik diyalog için önemli bir ülke" dedi. DIŞ HABERLER