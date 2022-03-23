Kadına şiddetle mücadelede yeni dönem! 2022 yol haritası belirlendi



Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı tanıtım toplantısı ve protokol imza töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katılımıyla gerçekleştirildi. Kadına yönelik şiddetle mücadele 2022 yılı faaliyet planı 5 ana hedef etrafında şekillendirildi. Bu kapsamda mağdurun adalete erişimi ve mevzuat, politika ve koordinasyon, koruyucu ve önleyici hizmetler, toplumsal farkındalık ile veri ve istatistik hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapılacak.

ADALETE ERİŞİM SÜRECİNDE KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK

2022 yıl haritası kapsamında kadınların adalete erişi kolaylaştırılacağını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "AK Parti hükümetleri olarak son 20 yılda şiddete sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddetle ilgili olarak birçok hukuki düzenlemeler ve yaptırımlar yürürlüğe koyduk süreç tamamlanmış, bitmiş de değil. 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen gizlilik kararlarının etkin uygulanması için gerekli önlemleri alacağız. Sağlık tedbirlerinin ve danışmanlık tedbirlerinin de etkin bir şekilde uygulanması için çalışacağız. Kadının değil mağdurun beyanı esas olacak. Mağdur erkek, genç, yaşlı, engelli herkes olabilir. Böylelikle adaletin sağlanması sürecinde hiç kimsenin hak kaybına uğramadığı bir işleyiş belirledik. Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz sıfır tolerans ve işbirliği içinde devam edecek" dedi.

YÜZDE 81'İNİN KORUMA KARARI YOK

Kadına yönelik şiddetle mücadelede işbirliği ile birlikten kuvvet doğduğunu hep beraber görüleceğini belirten Yanık, "Şiddet gittikçe farklılaşan ve kategorilere ayrışan bir özellik arz etmeye başladı. Fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet türlerinin yanında artık sanal şiddet var ve sanal şiddet üzerinde de çalışmamız gerekiyor. Cinayete kurban giden kadınların son beş yılın ortalamasında yüzde 81'inin ne yazık ki herhangi bir tedbir kararı olmadığını görüyoruz. Tek bir can dahi kaybedilmeyene kadar u çalışmalarımızı ısrarla ve aralıksız sürdüreceğiz. ŞÖNİM lerimiz, 149 Kadın konukevimiz ve 383 Sosyal Hizmet Merkezimizde bulunan Şiddetle Mücadele İrtibat noktaları ile kadınları asla mağduriyetleri ile baş başa bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAMUDA GİZLİLİK KARARI UYGULAMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanlığının bu yılki faaliyet planında 14 ve ilgili kurumlarla ortak yürütülecek 8 eylem planın bulunduğunu bildiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Faaliyet planı çerçevesinde KADES uygulamasında kullanıcı sayısını bu yıl 3,4 milyondan, 5 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz Kadına yönelik şiddetle mücadelede özellikle gizlilik kararlarının, mağdurun kamusal hizmetlerden yararlanmasına engel olmamasını sağlayarak ilgili kurumlar arasında entegrasyonun hemen sağlanması gerekli. Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünde dün itibariyle ilk adım atılmış oldu. Verilen randevularda baş harflerinden ilk iki, soyadlarından ilk iki harfin yer aldığı süreç başladı." şeklinde konuştu.

KONUK EVLERİ SAYISI ARTIRILACAK

Soylu, Elektronik İzleme Merkezi'nin kapasite sayısını bir ay içinde binden bin 500'e yükselteceklerini ve 81 il merkezinde izleme ve değerlendirme saha ziyaretlerinin yapılacağını aktararak, " Belediyeler üzerindeki yükümlülüğü yerine getirsinler. Kadına yönelik şiddetle mücadelede sadece eleştiri getirenler belediyelerine ait konukevi sayılarına baksınlar. Sadece laf ve söz var başka hiçbir adım söz konusu değil. Belediyelerdeki konuk evleri sayısının artırılmasına yönelik bizim tarafımızdan sıkıştırıcı adımlar gerçekleştirilecek. Konukevleri meselesi bizim bu sene belediyeler üzerindeki en önemli adımlarımızdan biri olacak" değerlendirmesinde bulundu.

ŞİDDETLE MÜCADALEYİ KAZANACAĞIZ

Kadına yönelik şiddetle mücadelede topyekun ortaya konulan seferberlikle azda olsa mesafe alındığını aktaran Soylu sözlerini şöyle tamamladı: "Az da olsa dememin sebebi şu, sıfır olmadıktan sonra bizim için azdır. 22 Mart itibariyle kadın cinayeti vaka sayısı geçen yıla göre 70 den 50 ye düştü ve yüzde 29 azaldı. Yeterli değil. Ortaya konulan farkındalığın bir sonucunu görüyoruz. Bu mücadeleyi başaracağız. Terörle mücadele ettik başardık aile içi şiddetle ve kadına yönelik şiddetle de mücadele edeceğiz. Kadına yönelik şiddet vakalarında müdahale el kitapçığının kolluk personeline dağıtılacak. Afet ve olağanüstü durumlarında kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair acil durum planı hazırlanacak"

KUTU: OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YAYGINLAŞTIRILACAK

Kadına yönelik şiddetle mücadeledeki en kalıcı yöntemlerden bir tanesi okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okul öncesi eğitim uzun vadeli ekonomik getirisi en fazla, maliyeti en düşük olan eğitim politikası. Okullarımızda, şiddete sıfır toleransın olduğu, akran zorbalığının mümkün olduğunca engellendiği ve önlendiği her türlü etkinliği yaygınlaştıracağız" açıklamalarında bulundu.

KUTU: MANEVİ DESTEK DİNİ REHBERLİK

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise "Bizim inancımıza göre ırkı ne olursa olsun insan saygın ve onurlu bir varlıktır. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında camilerimizde hutbe ve vaazlar verildi verilmeye devam edecek. Kadın konukevlerinde şiddet mağdurlarına yönelik manevi destek ve dini rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır. Din görevlilerimize yönelik seminerler düzenlenecek"dedi.