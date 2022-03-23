Kanser hastası baba evlat nöbetinde

Diyarbakır
'da 5 ay önce kanser teşhisi konulan 55 yaşındaki Ali Akan, 2017'de kandırılıp dağa götürülen oğlu Mehmet için eyleme katıldı. Akan, "O bana karaciğeriyle hayat verdi, ben de ona yeni bir hayat vermek için eyleme katıldım" dedi. Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası
önünde annelerin başlattığı eyleme katılım sürüyor. Şu ana kadar 35 ailenin evladına kavuştuğu eylemin 932'inci gününde kanser tedavisi gören ve karaciğer nakli olan baba Ali Akan'ın oğlu Mehmet için eyleme katılımıyla sayı 273 oldu. Dicle Üniversitesi
Beden Eğitimi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Mehmet Akan'ın 2017'de 'tatile gidiyorum' diye çıktığı evine bir daha dönmediğini söyledi. 2014'te karaciğerinden rahatsızlandığını bir yıllık tedavinin ardından dağa kaçırılan oğlu Mehmet'in donör olduğunu belirten baba Ali Akan, oğlunun 2015'te yapılan operasyonla kendisine karaciğerinden parça verdiğini söyledi. Kendisine ikinci bir hayat veren oğluna yeni bir hayat vermek için eyleme katıldığını vurgulayan baba Ali Akan, "Şu an oğlumun sayesinde hayattayım. Sen bana babalık yaptın, ben de sana babalık yapmak için bu mücadeleye katılıyorum" ifadelerini kullandı. Karaciğer naklinden sonra hayata bağlanan baba Ali Alkan, 5 ay önce kulak bölgesinde kanserli tümör tespit edildiğini belirterek, "Kanser tedavim ediyor. Hasta olmama rağmen oğlumu PKK'nın elinden almak için bu çadırda annelerle birlikte mücadele edeceğim" dedi.