Kırıkkale’de eşini bıçaklayarak öldüren kocanın davasına devam edildi

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taraf avukatları ve öldürülen Hacer Başkaya'nın (26) yakınları hazır bulundu.

"Canavarca hisle kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılan tutuklu sanık S.B. (29) duruşmaya, Sungurlu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Gelen belgelerin okunmasının ardından duruşmada, tanık olarak dinlenen Başkaya'nın kardeşi Pınar Köksoy'un ifadesi alındı. Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını sundu.

Savcı mütalaasında, Hacer Başkaya ve sanık S.B. arasında geçen ses kayıtlarının baskı altında alındığını ve Başkaya ile sanığın kardeşi arasında her hangi ilişkinin olmadığını aktardı.

Adli tıp raporları ve deliller sonucunda kadının 51 yerinden bıçaklandığını bildiren savcı, eziyet çektirerek öldürdüğü dikkate alınarak sanığın, "nitelikli kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık S.B. de savunmasında, savcının mütalaasına katılmadığını belirterek, eşinin ses kayıtlarında geçen konuşmalarının baskı altındayken gerçekleşmediğini ve ses kaydına alındığı sırada onun da haberinin olduğunu iddia etti.

Annesinin telefonundaki hafıza kartında bulunan fotoğraf ve videolarında incelenmesini talep eden S.B, "Diyeceğim başka bir şey yok. Planlayarak yapılmış bir durum da yoktur." ifadesini kullandı.

Taraf avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, S.B'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, dosyanın karara bağlanması için duruşmayı 6 Nisan'a erteledi.