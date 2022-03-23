Mustafa Sarıgül’den hükümetin Rusya-Ukrayna politikasına destek: Son derece kıymetli buluyorum

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül önemli açıklamalarda bulundu.

"SON DERECE KIYMETLİ BULUYORUM"

"Rusya-Ukrayna savaşında izlenen politikayı nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Sarıgül, "Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun izlemiş olduğu politikayı son derece olumlu buluyorum. Özellikle iki ülke dışişleri bakanlarının Antalya'da buluşmasını, Türkiye'nin bütün dünyaya verdiği mesaj açısından son derece kıymetli buluyorum." diye konuştu.

"BU ALTILI MASANIN BUNU AÇIKLAMASI LAZIM"

Sarıgül, "6 muhalefet partisinden gelen daveti kabul eder misiniz?" sorusunu ise "Anayasanın ilk dört maddesinin değişmez olduğunu, bu altılı masanın açıklaması lazım. Önemli ölçüler içerisinde inançlara saygının, laikliğin mutlaka açıklanması lazım. Cumhuriyetin değerlerinin güçlendirilmesi gerektiğinin açıklanması gerekir. Alacağımız herhangi bir davetle TDP olarak kimseyle görüşmeyiz diye bir mantığımız olmaz, biz herkesle görüşürüz." diye yanıtladı.

"VİCDANLA BAĞDAŞMAZ"

"Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi" tartışmalarının hatırlatıldığı Sarıgül, "Suriyeliler ülkelerinden buraya gönül rızasıyla gelmedi. Bunun için şartların oluşmasını sağlamamız lazım. Avrupa Birliğinin, Suriyelilere kucak açmamasını kınıyorum." dedi.

Mustafa Sarıgül, "'Suriyelileri gönderiyorum dediğim zaman buradaki 55 milyondan oy alırım' demek bizim vicdanımızla bağdaşmaz." ifadesini kullandı.