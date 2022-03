Numan Kurtulmuş gençlerle bir araya geldi! "Türkiye'nin geleceğinin anahtarı gençlerde"

Türkiye'nin 81 ili 207 üniversitesinden toplam 425 öğrencinin katılımı ile AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen ÜNİAK Gençlik Zirvesi'nde gençlere seslenen Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yarınlarını Türkiye'nin idealist genç kadrolarının oluşturacağını ifade etti. Kurtulmuş, AK Partinin başardığı en önemli şeyin genç nesillere öz güven kazandırmak olduğunu söyledi. Siyasetin büyük fedakârlıklar gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Bir ülkenin en büyük gücü topu tüfeği değildir. Tabi ki top tüfek de önemli fakat en büyük gücü inanmış davasına sadakatli olan fedakarca çalışan nitelikli ufku açık gençliğe sahip olmaktır. AK Parti öz güven inşasını yeni nesiller için başarmıştır" dedi. AK Parti siyasetinin 4 temel özelliği bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş o özellikleri şöyle sıraladı:



HEDEF GÜÇLÜ TÜRKİYE

AK Parti sadece siyasi parti değildir bir dava harekettir. Birinci temel özelliğimiz budur. Bu dava hareketimizin iki temel ayağı vardır. Bunlar sadece slogan hareketi değil siyaset tarzı olarak özümsenecektir. Her alanda yeniden büyük ve güçlü Türkiye idealimiz 84 milyon halkımıza temel sorumluluğumuzdur. Davamızın birinci güçlü ayağı yeniden güçlü Türkiye'dir. Bulunduğu coğrafi konum itibari ile Türkiye'nin güçlü devlet olmaktan başka şansı yoktur.



ASİL VE HAKKANİYETLİ DÜNYA KURMALIYIZ

Davamızın ikinci ayağı yeni adil hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulmasıdır. Ukrayna krizi ile birlikte mevcut dünya sisteminin çöktüğünü görüyoruz. BM güvenlik konseyi ne işe yarar dünyada savaş çıkmasın diye vardır. BM güvenlik konseyi artık BM güvensizlik konseyi haline gelmiştir. Dünya beşten büyüktür sözü laf olsun diye söylenmedi. Asil ve hakkaniyetli bir dünyayı kurmak zorundayız. Hakkaniyetli adaletli 8 milyara yakın insanın her birini eşit kabul eden dünya sisteme ihtiyaç vardır onun öncüsü Türkiye olacaktır.



KÖKÜ MAZİDE OLAN ATİ KURACAĞIZ

Partimizin üçüncü temel özelliği Sadece geçmişin değil Türkiye'nin geleceğinin partisidir.AK Parti sadece geçmişin partisi değil aynı zamanda geleceğin partisidir. 1923 bu milletin ortak tarihidir bizden başka 2023 hedefi koyan siyasi parti olmadı. 1453 de ortak bir tarihtir ve bizden başka bir siyasi parti kendisine 2053hedefi koymamıştır.1071 de bizim için önemli bir dönüm noktasıdır ve yine 2071'i bizden başka siyasi parti kendisine hedef koymamıştır. Kökü mazide olan Atiyi kuracağız.Önceki gün cumhurbaşkanımızın katılımı ile metaverse toplantısı gerçekleştirdik bu çok önemliydi. Metaversü siyasettin gündemine getirmek önemli bir yenilikçiliktir. Köklerimizi asla unutmadan yolumuza devam edeceğiz.



2023'Ü AÇIK ARA KAZANACAĞIZ

AK Parti devlet partisi değil millet partisidir. Biz milletin efendisi olmaya değil, milletin hizmetkârı olmaya geldik. Geçmişte devlet partisinin ne demek olduğunu gördük ve yaşadık. Devlet ne giyeceğine, ne dinleyeceğine her şeyine karar veriyordu. AK Parti demokrattır, çoğulcu, kapsayıcıdır, millidir, yerlidir, kalkınmacıdır. Türkiye'nin geleceğinin anahtarı gençlerdedir. 2023 seçimlerini gençlerle birlikte yine açık ara kazanacağız.