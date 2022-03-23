Polis kadın katilini kızının evine geldiğinde yakalandı

ADANA'DA boşanma aşamasında olduğu 44 yaşındaki Fadime Koca'yı sokak ortasında pompalı tüfekle kızının gözlerinin önünde başından vurarak öldüren 47 yaşındaki Rahim Koca, diğer kızının evine geldiği sırada pusuda bekleyen polisler tarafından yakalandı. Katil zanlısının cinayeti işledikten sonra geceyi ormanda geçirdiği öğrenildi. Sorgusunda eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini ve aralarında bu yüzen tartışma çıktığını söyleyen katil zanlısı koca tutuklandı.

2 KEZ EV DEĞİŞTİRDİ

Kadın cinayeti geçtiğimiz Pazartesi günü merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. 1'i erkek 4 çocuk annesi Fadime Koca, şiddet gördüğü kocası Rahim Koca'ya boşanma davası açarak evden taşındı. 2 bekar olan çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan kadın geçimini sağlamak içinde köy kahvaltısı veren bir işletmenin mutfağında çalışmaya başladı. Boşanmak istemeyen Rahim Koca karısının taşındığı evi buldu. Rahim Koca tarafından yeniden rahatsız edilemeye başlanılan Fadime Koca, evini yeniden taşıyarak izini kaybettirmeye çalıştı.

3 GÜN BOYUNCA KEŞİF YAPTI

Değişik illerde kaynakçılık yapan Rahim Koca adeta takıntı haline getirdiği Fadime Koca'nın Yeşiltepe Mahallesi'ne taşındığı bilgisine ulaşınca sokak sokak bölgeyi gezmeye başladı. Rahim Koca, 3gün boyunca yaptığı keşif sonrası karısının yaşadığı evi tespit etti. Olay günü Rahim Koca, Fadime Koca ile pazarda karşılaştı. Eşiyle tartışmaya başlayan Rahim Koca, belli bir mesafe yürüdükten sonra boş bir arsaya geldiklerinde daha önceden kutu içine gizlediği pompalı tüfeği aldı.

KIZININ GÖZLERİ ÖNÜNDE…

Babasının tüfeği annesine doğrulttuğunu gören Nilüfer Koca araya girerek durumu yumuşatmak istese de başarılı olamadı. Kızının gözü önünde Rahim Koca tetiğe basarak eşini bacağından ve kafasından vurdu. Katil zanlısı daha sonra yaya olarak ormanlık alana doğru kaçıp kayıplara karıştı. 112 Acil Sağlık ekipleri talihsiz kadının öldüğünü belirlerken Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadın katilini yakalamak için harekete geçti.

POLİS ADRESLERE PUSU KURDU

Eşi tarafından öldürülen Fadime Koca, gözyaşları arasında Buruk Mezarlığında toprağa verildi. Cinayet dedektifleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken katil zanlısının gelme olasılığı bulunan adreslerde pusu attı. Tahminin de yanılmadı polis katil zanlısını Mustafalar Köyü'nde kızının evine geldiği sırada olayda kullandığı tüfekle birlikte yakaladı. Rahim Koca, "Çocuklarımı benden kaçırıyordu. Ben onların babasıyım. Benle görüştürmek zorundaydı. O günde onun için tartıştık, pişmanım" diye ifade verdiği öğrenildi. Katil zanlısı Rahim Koca tutuklandı.