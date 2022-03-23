SON DAKİKA: CHP’li Bodrum Belediyesi’nde imar usulsüzlüğü! Polis operasyon başlattı





ŞİKAYET DİLEKÇESİ VERMİŞTİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde çalışan, 11 gün önce Başkan Ahmet Aras tarafından görevinden uzaklaştırılan O. K. önceki gün şikayet dilekçesi verdi. Polisin operasyonu da bu dilekçeyle başladı. Şikayet dilekçesinde O. K., Bodrum Belediyesi'nde imar usulsüzlüklerine ilişkin birçok iddiaya yer verdi. Dilekçede "Türkbükü 231 ada 6 parsel için; A şahsına imar durumu verilmezken, B şahsına parsel ulaşan yolların kamu eline geçmemesine rağmen verilmesi, Gündoğan 387 ada 14 parselin kotlarının nasıl 2 metre yükseltilerek onaylandığını, Dereköy 203 ada 1 parsel tarım arazisine kat ittifakı kurulmaması gerektiği halde kat ittifakının personele baskı yapılarak kurdurulduğu, Akyarlar 262 ada 1 parsel Ata Bilge Kooperatifi Bina çekme mesafelerine uyulmadığı, Çed kararı olmadığı hatta Mimarlar Odası'nın şikayetine rağmen nasıl ruhsat verildiği…" gibi birçok iddia yer alıyor. Polisin iddialarla ilgili evraklarda inceleme yaptığı öğrenildi.