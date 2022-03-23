Taksilere sıkı denetim: Evrağı eksik olan taksilere ceza kesilip çekildi

İstanbul'da son günlerde taksi sürücülerinin yolcu seçmesi ve kısa mesafe yolcu almaması gibi şikayetlerin artmasıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sivil Trafik ekipleri denetimlerine hız verdi. Mecidiyeköy'de de denetim yapan ekipler, taksileri tek tek durdurdu. Taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Evraklarında eksiklik olanlara cezai işlem uygulandı.

TAKSİM'DE YAPILAN DENETİMLERDE TAKSİLERE İDARİ PARA CEZASI KESİLİP ÇEKİCİ İLE ÇEKİLDİ

Taksim'de yapılan denetimlerde de evraklarında eksik olan taksiler sıkı denetimden geçirildi. Evrakları eksik olan taksiler çekiciye yüklenerek otoparka çekildi.



ARAÇ MUAYENESİ EKSİK OLAN TAKSİYE 888 LİRA CEZA

Aracın muayenesi eksik olduğu için ceza yazılan taksi sürücüsü "Araç muayenesinden 888 lira araç sahibi için ceza yazıldı. İstanbul'daki taksi denetim uygulamalarının süreceği öğrenildi.