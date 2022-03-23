Tek çıkış yolu diplomasi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye
'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Hollanda
Başbakanı Mark Rutte
'yi dün Külliye'ye gelişinde askeri törenle karşıladı. Erdoğan ve Rutte, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. "Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin çeşitli yönlerini değerlendirdik. Türkiye-AB ilişkileri ile birlikte küresel meselelerde fikir teatisinde bulunduk" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
Sayın Başbakan ile Türkiye'nin Ukrayna
ile Rusya
arasında yürüttüğü diplomatik çabalarla ilgili bilgi verdim.
Krizin başından beri sağduyu de diyalog çağrısı yaptık. Maalesef Ukrayna'daki insani dram artarak devam ediyor. Bu gidişata bir an evvel son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenski ve (Rusya Devlet
Başkanı) Putin ile temaslarımı sürdürüyorum. Şartların zorluğunun farkındayız. Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz.
TİCARET HEDEFİ 20 MİLYAR DOLAR
NATO
müttefikimiz Hollanda ile ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki diyaloğumuzu geliştirme konusunda ortak iradeye sahibiz. Ticaret hacmimiz yüzde 30'a yakın artışla 11 milyar dolara ulaştı. Bu şekilde 2016'da belirlediğimiz 10 milyar dolar hedefini aşmış oluyoruz. Şimdi ilk etapta 15, ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk.
Hollanda 27.5 milyar dolarla Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülke konumundadır.
AB'nin çıkar hesaplarına teslim olmadan, artık üyelik müzakere fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği
'nin güncellenmesi müzakerelerinin süratle başlamasını istiyoruz.
(Türk
savunma sanayiine yönelik kısıtlamalar) Bunları görüşeceğim NATO üyesi ülkelere tekrar tabii açacağız. Kendilerine bu konuyu ısrarla söyleyeceğiz. Eğer NATO'da berabersek, dayanışmamızı ortaya tam manasıyla koymamız lazım. Özellikle de savunma sanayiine yönelik atılacak adımlarda NATO ülkeleri olarak dayanışma içinde olmamız lazım. Artık dünya savunma sanayiinde hiçbir ürünü tek başına yapmıyor. Nitekim şu anda Rusya-Ukrayna savaşında da bunu gördük. Bundan sonra da kim bilir nerelerde, neyi göreceğiz. Libya
'da, Azerbaycan
'da bunu gördük. Temennimiz o dur ki bunların olmadığı, barışın egemen olduğu dünyayı hep birlikte kuralım.
(Karadeniz'de mayın tehdidi iddiaları) Bu şu anda konuşuluyor. Ama bununla ilgili olarak birinci derecede Milli Savunma Bakanlığımız her tedbiri alıyor. Gereği neyse yapılacaktır, yapılmaktadır.
RUTTE: TÜRKIYE KİLİT ROL OYNUYOR
Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Hollanda Başbakanı Rutte, iki ülkenin kilit ekonomik ortaklar olduğunu vurguladı. Rutte, şunları söyledi:
Elbette ikimiz de NATO üyesiyiz. Türkiye ittifak için çok büyük bir siyasi ve askeri öneme haizdir. Tabii ki aynı zamanda Avrupa Birliği için de önemli bir ortaktır.
Türkiye bu ihtilafta (Rusya-Ukrayna müzakereleri) kilit rol oynuyor. Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmiş olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyor ve size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda kabine üyelerinize de bu ihtilafın çözümünde gösterdiğiniz diplomatik çabalardan dolayı teşekkür etmek istiyorum.
İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) açık hattı olan nadir ülkelerden Türkiye'yi (arabuluculukta) desteklediğimizi söylemek isterim.
Türkiye, boğazlardan gemilerin geçişi konusunda da Montrö Sözleşmesi kapsamındaki gerekli yükümlülüklerini de yerine getirmiştir.