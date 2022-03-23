Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İBB’nin ulaşımda zam talebinin reddedilmesine ilişkin açıklama

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul Kentiçi Toplu Ulaşım Sistemi içerisinde yer alan Servis ve Elektronik Bilet Ücretlerine (İ.E.T.T., Metrobüs, Metro, Marmaray ve Denizyolu Hatlarına) yüzde 15 oranında zam yapılmışken İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 ay sonra 24.12.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksi, Taksi Dolmuş, Minibüs, İETT, Metrobüs, Metro, Marmaray ve Denizyolu Hatları dâhil tüm Toplu Ulaşım hatlarına yüzde 36'lık zam yapılması teklifi UKOME gündeme getirilmiş olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile zam teklifi yüksek bulunarak ayrı tarihlerde farklı zamların yapılmış olması nedeniyle (Servis ve Elektronik Bilet Ücretlerine 29/07/2021 tarihinde yüzde 15, Taksi, Taksi Dolmuş ve Minibüs Ücretlerine ise 23/12/2020 tarihinde %11 oranında zam yapılması sebebiyle) Servis Ücretleri ile Elektronik Bilete yüzde 20,28 oranında zam yapılması yönünde yazılı şerh konulmuştur.