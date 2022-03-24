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Giriş Tarihi: 24.3.2022

100 bin sivil ateş hattında sıkıştı

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
100 bin sivil ateş hattında sıkıştı

Rus işgali altındaki Ukrayna’da liman kenti Mariupol kesintisiz top ateşiyle harabeye döndü. 100 bin kişi kentte sıkışıp kaldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mariupol’deki insanlık dramını ‘Cansız bedenler ve yıkılmış binalarla dolu dondurucu bir cehennem” olarak tanımladı

Rusya'nın saldırılarında bir ay geride kalmak üzere. 24 Şubat'ta başlayan saldırılar aralıksız sürüyor. Başkent Kiev'de sokak çatışmaları yaşanırken dünyanın gözü stratejik önemde olan liman kenti Mariupol'e çevrilmiş durumda. Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, Mariupol'deki durum hakkında nüfusun yaklaşık dörtte birinin (100.000 kişi) hâlâ "insanlık dışı koşullarda" sıkışıp kaldığını söyledi. İnsan Hakları İzleme Örgütü raporu, şehri "cesetlerle ve yıkılmış binalarla dolu dondurucu bir cehennem" olarak niteledi. Mariupol hayalet şehri andırırken, Rusya ve Ukrayna askerleri arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Hiçbir telefon şebekesinin çekmediği ve internetin çalışmadığı şehirde en az 100 bin kişi tahliyeler için insani koridorun açılmasını bekliyor. Yoğun top atışları ve bombardımana maruz kalan şehirde temel gıda besinlerinin de tükenmek üzere olduğu öğrenildi. ABD ve Avrupa basınına göre Rus ordusu haftalardır, şehri neredeyse ayrım gözetmeksizin bombalıyor. Savaş öncesinde 400 bin nüfuslu olan Mariupol, Rusya açısından kilit önemde. Rus yetkili Kirill Stepanov ise Mariupol'ün kontrolü ele geçirildiğinde Kırım yarımadasını güneydoğudaki Donbas bölgesine (Donetsk ve Luhansk) bağlama planlarını ortaya koydu. Öte yandan Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer'in, Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'daki insani durumu müzakere etmek için Rusya'ya gittiği açıklandı



KARANLIK KENT RUSYA'NIN
Ukrayna'ya yönelik saldırıları 28 gündür devam ediyor. Ukrayna'nın Mariupol kentindeki son durum uydu tarafından görüntülendi. Uydu fotoğraflarında şehrin farklı noktalarından yükselen dumanlar görülüyor.



121 ÇOCUK ÖLDÜ
UKRAYNA Savunma Bakanlığı, Rusya'nın saldırılarında şimdiye kadar 121 çocuğun öldüğünü duyurdu. Birlemiş Milletler'den (BM) de yapılan açıklamada Ukrayna'da en az 953 sivil öldü. BM'nin verilerine göre Ukrayna'da evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı ise 10 milyonu aştı.

KİEV'DE YOKSUL MAHALLELER VURULDU
RUS güçlerinin dün geceden bu yana Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılarında 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Rus güçlerinin Kiev'in yoksulların oturduğu Nyvky semtine düzenlediği saldırıda 2 müstakil ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Çevredeki bazı evlerin de camları kırıldı. Diğer yandan Ukrayna kuvvetleri, dün başkent Kiev'in bazı bölgelerinde karşı saldırıya geçti. Kiev'in yaklaşık 65 km batısındaki Makariv'de bayrağı yeniden diktikleri öğrenildi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Rus kuvvetlerinin şehir ve kasabalarda sürdürdüğü yoğun bombardımana rağmen Ukrayna'da ilerleyemediğini söyledi. Ukrayna güçlerinin ülkenin güneyindeki bazı bölgeleri de geri aldığı bildirildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, "Rus ordusu 15 bin 600 asker, 101 uçak, 124 helikopter ve 517 tankını kaybetti" açıklamasını yaptı.

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100 bin sivil ateş hattında sıkıştı
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