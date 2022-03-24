100 bin sivil ateş hattında sıkıştı

Rusya
'nın saldırılarında bir ay geride kalmak üzere. 24 Şubat'ta başlayan saldırılar aralıksız sürüyor. Başkent Kiev
'de sokak çatışmaları yaşanırken dünyanın gözü stratejik önemde olan liman kenti Mariupol'e çevrilmiş durumda. Ukrayna
lideri Vladimir Zelenski
, Mariupol'deki durum hakkında nüfusun yaklaşık dörtte birinin (100.000 kişi) hâlâ "insanlık dışı koşullarda" sıkışıp kaldığını söyledi. İnsan Hakları İzleme Örgütü
raporu, şehri "cesetlerle ve yıkılmış binalarla dolu dondurucu bir cehennem" olarak niteledi. Mariupol hayalet şehri andırırken, Rusya ve Ukrayna askerleri arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Hiçbir telefon şebekesinin çekmediği ve internetin çalışmadığı şehirde en az 100 bin kişi tahliyeler
için insani koridorun açılmasını
bekliyor. Yoğun top atışları ve bombardımana
maruz kalan şehirde temel gıda besinlerinin
de tükenmek üzere olduğu öğrenildi.
ABD ve Avrupa
basınına göre Rus
ordusu haftalardır, şehri neredeyse ayrım
gözetmeksizin bombalıyor. Savaş öncesinde
400 bin nüfuslu olan Mariupol, Rusya
açısından kilit önemde. Rus yetkili Kirill
Stepanov ise Mariupol'ün kontrolü ele
geçirildiğinde Kırım yarımadasını
güneydoğudaki Donbas bölgesine
(Donetsk
ve Luhansk
) bağlama
planlarını ortaya koydu. Öte
yandan Uluslararası Kızılhaç
Komitesi (ICRC) Başkanı Peter
Maurer'in, Rusya'nın saldırılarının
sürdüğü Ukrayna'daki
insani durumu müzakere etmek
için Rusya'ya gittiği açıklandı
KARANLIK KENT RUSYA'NIN
Ukrayna'ya yönelik saldırıları 28 gündür devam ediyor. Ukrayna'nın Mariupol kentindeki son durum uydu tarafından görüntülendi. Uydu fotoğraflarında şehrin farklı noktalarından yükselen dumanlar görülüyor.
121 ÇOCUK ÖLDÜ
UKRAYNA Savunma Bakanlığı, Rusya'nın saldırılarında şimdiye kadar 121 çocuğun öldüğünü duyurdu. Birlemiş Milletler
'den (BM) de yapılan açıklamada Ukrayna'da en az 953 sivil öldü. BM'nin verilerine göre Ukrayna'da evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı ise 10 milyonu aştı.
KİEV'DE YOKSUL MAHALLELER VURULDU
RUS güçlerinin dün geceden bu yana Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılarında 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Rus güçlerinin Kiev'in yoksulların oturduğu Nyvky semtine düzenlediği saldırıda 2 müstakil ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Çevredeki bazı evlerin de camları kırıldı. Diğer yandan Ukrayna kuvvetleri, dün başkent Kiev'in bazı bölgelerinde karşı saldırıya geçti. Kiev'in yaklaşık 65 km batısındaki Makariv'de bayrağı yeniden diktikleri öğrenildi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Rus kuvvetlerinin şehir ve kasabalarda sürdürdüğü yoğun bombardımana rağmen Ukrayna'da ilerleyemediğini söyledi. Ukrayna güçlerinin ülkenin güneyindeki bazı bölgeleri de geri aldığı bildirildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, "Rus ordusu 15 bin 600 asker, 101 uçak, 124 helikopter ve 517 tankını kaybetti" açıklamasını yaptı.