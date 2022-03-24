ABD Elçiliği’nde Türkiye manzaraları

Ankara
'ya gelerek görevine ocak ayında başlayan ABD
Büyükelçisi Jeffrey Flake
ve eşi Cheryl Flake
büyükelçilik konutunu Türkiye
'den manzaralarla süsledi. Büyükelçilikte verdikleri davette fotoğraf sanatçısı Cuma Çevik
'in eseri olan 21 fotoğrafı tanıtan Flake çifti, Türkiye'de kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söyledi.
Sergilenen fotoğrafları anlatmak üzere söz alan Cheryl Flake de konutlarının duvarlarını Türkiye'den manzara fotoğraflarıyla donatmak istediklerini ve internette araştırdıklarında karşılarına Cuma Çevik'e ait fotoğrafların çıktığını anlattı. "Sanatçının fotoğraflarında ışığı kullanma şeklinden çok etkilendik" diyen Flake, kendisiyle temasa geçtiklerini ve fotoğrafları konutta sergileme sürecinin başladığını dile getirdi. Gün batımı sırasında koşturan atların yer aldığı fotoğrafı, gün batımı ve atlarıyla bilinen Arizona'ya benzettiklerini de anlatan Cheryl Flake, Artvin
'deki Şavşat Karagöl
fotoğraflarının konuta gelen ziyaretçilerin dikkatini çektiğini vurguladı.
'ONUR DUYDUM'
2013'ten bu yana profesyonel fotoğrafçılık yapan ve daha çok manzara fotoğrafçılığı alanında uzmanlaşan Cuma Çevik de fotoğraflarının büyükelçilik konutunda sergilenmesinden onur duyduğunu belirtti. Çevik, "Bu fotoğrafları seçme sebebim, Büyükelçi Flake ve eşinin Türkiye'ye olan hayranlıkları. Türkiye'de çektiğim 50 fotoğraftan oluşan özel bir koleksiyonu kendilerine ilettim. Aralarından buradaki 21 fotoğrafı seçtiler. Fotoğraflarım, Türkiye'nin doğasının güzelliğini ve eşsizliğini ifade etmesi ve bu toprakların korunması için gerekli doğa sevgisi ve bilinci oluşturmadaki önemi nedeniyle çok değerli" dedi.
TÜRKİYE'YE UKRAYNA TEŞEKKÜRÜ
Büyükelçi Flake, "Türkiye hükümetine, Ukrayna'nın egemenliğine verdikleri kararlı destek ve insani yardım gereksinimi duyanlara yönelik tüm yardımları için teşekkür etmek isterim. Türkiye'ye diplomasiye verdiği kararlı destek ve diplomatik çözüm bulma çabaları için de teşekkür ederim. Umarım diplomatik çözüm bulunabilir" dedi.