Adana kulübü e-posta’yla yardım isteyen tenisçiye kucak açtı

Ukraynalı Fedor Zelevsky (14), ülkesinin teniste gelecek vaat eden yıldızlarından biriydi. Rus işgali başlayınca Fedor, banka müdürü annesi Julia
(42) ve kız kardeşi Polina Zalevsky
(6) ile birlikte Polonya
'ya sığındı. Ancak tenis çalışmalarına devam etmek için uygun ortam bulamayan sporcu arayışa girdi. Adana
Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nden e-posta ile yardım talebinde bulunan Fedor olumlu yanıt aldı. Kulübün kapıları Fedor'a sonuna kadar açıldı. U14 oyuncularıyla birlikte anrenmanlarını sürdüren Fedor 'Ben ve ailem şanslı. Ancak aklım hâlâ orada kalan arkadaşlarımda. E-posta mesajımda Ukrayna
'da çok zor günler yaşadığımızı, paramızın olmadığını yazdım. ATDSK
olumlu cevap verdi, buraya geldik' dedi. Kulüp Başkanı Ali Refah Keskin de, "Yardım çağrısına kayıtsız kalamazdık. Mağdur olmaması, kulübümüzün imkanlarından yararlanması, tenis antrenmanlarını sürdürmesi için onu davet ettik. Adana'ya yerleştirdik" dedi.