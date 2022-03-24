AK Parti İstanbul İl Başkanlığından "Büyüklerimiz ile Buluşma Programı"

Kağıthane Nurtepe Sosyal Tesisleri'nde kentin farklı ilçelerinden yaşlı bireylerin katılımıyla gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Kabaktepe, yaş almanın önemli olduğunu, belli bir yaşa gelmenin aile, millet ve toplum için dünyaya birçok eser ve hizmet bırakmak anlamına geldiğini ifade etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bizim bugün birçok şeyi yapabilmemizin, az hata yapmamızın, iyilikleri yapabilmemizin temel nedeni, size de sizden büyüklerimizin aktardığı, bizlere de siz büyüklerimizin aktardığı tecrübelerdir, güzelliklerdir." dedi.

Her açıdan yaşlıların önemi, konumu ve durumunun farkında olunması gerektiğinin altını çizen Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Kitabımız bize 'Anneniz ve babanız yanınızda yaşlandığında öf bile demeyin' der. Modernleşme döneminde, bireyselleşmenin çoğaldığı dönemde milletimizin annesine ve babasına olan saygısını ve sevgisini alkışlamak lazım. Dünyada bu noktada en iyi ülkelerden biriyiz. Buna da devam etmek için çaba göstermemiz lazım. Dedesinin, annesinin, babasının yanında yaşayan, onların her türlü hizmetini görmekten kaçınmayan bir milletiz. Bazı aksaklıklar, aksilikler zaman zaman olabilir ama milletimizin genel karakteri budur. Bu karakteri biz değerli büyüklerimizden öğrendik."

Dünyanın sürekli bir dönüşüm ve değişim halinde olduğundan bahseden Kabaktepe, "Dün ihtiyaç olmayan şey bugün bizim için ihtiyaçtır. Onu da çözüp yine yeni sayfalara, yeni rotalara Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah ülkemizi hep beraber götüreceğiz. Onun için diyoruz; hedef 2023." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Ayten Aymergen, İsmail İnce, İhsan Çolakel ve Kazım Çakmak adlı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen yazdıkları şiirleri okudu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de masalarına giderek sohbet ettiği yaşlılara karanfil dağıttı.

Müzik dinletisiyle devam eden etkinliğe Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, partililer, Kıbrıs ve Kore gazileri de katıldı.