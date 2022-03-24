Bakan Kurum: “İzmit Körfezi dip çamurundan temizlenecek”

Bu yıl 4. sü düzenlenen 2022 Kartepe Zirvesi ilk günü açılış konuşmalarıyla start verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde her yıl dünyayı ve insanlığı ilgilendiren bir temayla toplanan zirvede bu yıl "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" konusu ele alınacak. Zirveye 24 ülkeden 350 akademisyen ve ekonomist katılacak. Zirvede pandemiyle sarsılan, iklim değişikliğiyle ilgili dünyanın yakın geleceğine dair senaryolar ele alınacak. Açılış oturumuna katılan yeşil dönüşümün mimarı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İzmit Körfezi dip çamurundan önümüzdeki dönemlerde temizlenecek. Nefes alınacak bir alan oluşacak" müjdesini verdi.





GENİŞ KATILIM

Sunuculuğunu Jülide Ateş'in üstlendiği, Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü temalı zirvede açılış oturumuna Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ev sahipliği yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton açılışa konuşmacı olarak katıldı. Diğer katılımcılar şu şekilde: Gerhard Schröder, So- yeon Schröder-Kim, Doç. Dr. Figen Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Aslan, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipoğlu, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, siyasi parti il başkanları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz rahatsızlığı nedeniyle programa katılamadı.





"AKADEMİSYENLERİN BUGÜN BURADA OLMASI BÜYÜK ZENGİNLİK "

Zirveye ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bugün hayatın normale dönemsiyle birlikte bir zirvede daha beraberiz. Bugün dirençli şehirler ve şehrin dönüşümünü gündem maddesi olarak konuşmayı uygun gördük." dedi. Toplumun her kesimiyle bütün meseleleri ele almanın önemine değinen Başkan Büyükakın, " Aslında karşı karşıya kaldığımız meseleleri masaya yatıralım. Karşı karşıya kaldığımız problemlere en hızlı cevapları oluşturacak şehirleri oluşturalım. Toplumun her kesimiyle bütün meseleleri ele alalım. Aslında dirençli şehir dediğimiz şehir bunların hepsi birden. Mesela bugün dünya nüfusunun yüzde 50' si şehirlerde yaşıyor. Bütün bu insanlara su bulmak zorundasınız, gıda bulmak zorundasınız, afetlere karşı korumak zorundasınız, iklim değişikliğiyle baş etmek zorundasınız. Peki bunları yapmak için ne yapmak lazım? Düşünmek lazım. Gelecekte bizi ne meseleler bekliyor diye hazırlıklı olmak lazım. Bugün burada fikir plartformu oluşmuş olacak. Belki de en kıymetli olan şey bu" ifadelerini kullandı.

GELECEK İÇİN

Başkan Büyükakın, "Gündelik meseleleri düşünürken gelecek hakkında kafa yormaya zaman bulamıyoruz. Oysa bize biraz da durup düşünmek lazım. Son dönemde pandeminin yaşanması ve iklim değişikliğine meseleler bize apaçık birlikte hareket etmemiz gerektiğini gösterdi. Aslında dünyamızın güncel meseleleri bize bir kez daha gösterdi ki evren, insana bakışımızı yeniden gözden geçirmek zorundayız. Benim gördüğüm kadarıyla bir şehrin yükselişi, şehrin yükselişi, dünyanın medeniyetin yükselişi için ayrılmaz birkaç unsur var. Birincisi özgürlük. Öyle bir habitat oluşturmalıyız ki bir taraftan insanların kendilerini gelişmesini sağlasın diğer yandan da yeniliğe teşvik edecek ekosistem yaratsın. Geleceği doğru okuyabilmek için o şehir bilim adamalarının da cazibe merkezi olsun. Bugün burada gururla bunun şehrimde başladığını söylemek istiyorum. Akademisyenlerin bugün burada olması çok büyük zenginlik. Biz çok konuşuyoruz ama o konuştuklarımızın ete kemiğe geçmesi açısından çok da başarılı değiliz. Her şeyi tartışacak bize ufuk açacak akademisyenlerimiz burada. Gelecek için iyi uygulama örnekleri çıkacak. Başka şehirlere ve ülkelere örnek olsun diye. Dünyayı gelecekte daha adil, daha mutlu, daha barışçıl güzel fikirlerin ortaya çıkmasını, karşılıklı disiplinler arası fikirlerin buna öncülük etmesini ve takiplerin yapılmasını sonucunun hayırlı işlerin olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE'NİN ÇOK ÖNEMLİ ROLÜ VAR"

Kartepe Zirvesi'nde konuşan, sel önleme, doğa koruma, enerji verimliliği, iklim dayanıklılığı konularında girişim liderliğiyle ön plana çıkan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, " Burada oturum açılışında Kartepe Zirvesi'nde UNDP'yi temsil etmekten büyük onur duymaktayım. Sayın belediye başkanımıza teşekkür ederim. Çok vakitli bir zirve olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda konu çeşitliliği açısından da bakıldığında tebrik etmek istiyorum. UNDP olarak Büyükşehir Belediyesine destek olmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.





"KARTEPE İDDİALI BİR ZİRVE"

Kartepe Zirvesi'nin iddialı bir zirve olduğunu dile getiren Vinton, "Şehirler insanların birçok sorunla baş başa kaldığı yer. Pandemide bunu gördük. Çift anlamlı olarak bunu iklim değişikliğinde de görüyoruz. Şehirlerin nelerle karşı karşıya kaldığını gördük. Bu bağlamda şehirler sorun yaratıcı yerler olabiliyor ama şehirler çözümün de kaynağı olabiliyor. Şehirler sadece dünya nüfusunun arttığı yerler olmuyor yerel yönetimler açısından da çok önemliler. Herkesin hayatını etkileyen doğrudan kararların alındığı yerler. Biz UNDP' nin çalıştığı her yerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gibi yerel paydaşlarla çalışmaya dikkat ediyoruz. Özellikle iklim konusunda daha iddialı ve hızlı çözüm sürecinde geç kalmak ölümü getirir. Bu bağlamda iklim değişikliğiyle ilgili çok ciddi çözümler üretilmesi gerekiyor. Türkiye'nin çok önemli rolü var" diye konuştu.



KARTEPE ZİRVE MERKEZİ HALİNE GELECEK

Kocaeli'yi sık sık ziyaret eden Bakan Kurum, zirveyle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: " Bugün ülkemiz, şehirlerimiz ve insanlık adına yerli yabancı birbirinden kıymetli misafirlerimiz Kartepe Zirvesi'ne destek verdi. Kartepe'yi zirve merkezi haline getirecek, hem de gelecek adına istişare yapacağımız Kartepe'mizde beraberiz. Bu çatının altında dirençli şehirler ve dönüşüm temasıyla şehirlerimizi konuşacağız. Hocalarımız, bilim insanlarımız, akademisyenlerimizle fikirlerini önerilerini paylaşacaklar. İnşallah buradan alacağımız sonuçlar çerçevesinde de büyük bir aile olarak inşallah alacağımız kararları sahada uygulamaya gayret göstereceğiz" İfadelerini kullandı.



"ÇOCUKLARA GÜZEL BİR DÜNYA BIRAKALIM"

Bakan Kurum, "İstiyoruz ki geleceğimiz emanet edeceğimiz çocuklar için çok daha güzel dünya bırakalım. İnsanlar bu güzel dünyada mutlu ve mesut içinde yaşasın istiyoruz. Tarihi öneme sahip böyle bir zirvede olduğum için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Zirvemiz, katılan tüm misafirlerin katkılarıyla çok daha önemli seviyelere ulaşacağını düşüyorum. Rusya Ukrayna krizi göstermiştir ki şehirlerin bağımsızlıkları çok çok önemli. Cumhurbaşkanımızın iş birliğinde bölgede barışın kalıcı kılınması açısından çok büyük mücadele vermektedir. Barışın kalıcı olabilmesi yine bölgedeki huzur adına bu görüşmeleri etkin bir şekilde görüyoruz. Liderlerin ne kadar önemli olduğunu Rusya ve Ukrayna savaşı herkese göstermiştir. 81 ilimizin tamamında eğitim, sağlık, kültür alanında eşit yaşasın istiyoruz. Eğitimle işin başlayacağı anlayışıyla üniversiteleri kurduk. Nüfus artışına bağlı olarak şehirlerin yönetilmesi ve afetlere karşı direnci kırılganlaşıyor. Bu nedenle koşulları iyi hesap ederek hareket etmek gerekiyor" dedi.



"DÜNYAYI EN AZ KİRLETEN ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Önümüzdeki son 10 yılda dünyanın gidişatına yön verileceğini söyleyen Kurum, "Dünyamız ısındı. Bu son 10 yıllık süreçte tüm dünyanın beraber hareket etmesi gerekiyor. Bu savurganlığın ve sanayileşmesinin önüne geçmesi gerekiyor. Bugün dünyada yaşanan afetler sonucunda çok büyük can ve mal kaybıyla karşı karşıya kalıyoruz. Hem dünya da hem ülkemizde afetlerin sıklığı artmaktadır. Erken uyarı sisteminin de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu durum bir tercih değil zaruriyet. Sürdürülebilirliği garanti haline alacak tüm adımlar ivedilikle atmak gerekiyor. Şehirlerimizi yeni dönüşüme adapte etmek zorundayız. Yeşil kalkınma çerçevesinde atacağımız adımları biz bu düşüncesiyle atacağız. Dünyayı en az kirleten ülkelerden bir tanesiyiz. En az kirleten olmamıza rağmen bu konuda çok ciddi mücadele veriyoruz." şeklinde konuştu. Bakan Kurum konuşmasını sonlandırırken Kocaeli'ye bir müjde verdi. Bakan Kurum, "İzmit Körfezi'nde biriken dip çamurunun temizliğini yapacağız. Böylece İzmit Körfezi ailelerimizin çevresinde gezip, nefes alacağı bir yer haline gelecek."