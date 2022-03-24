Barış için Montrö titizlikle uygulanacak

Başkan
Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Brüksel
'deki Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi
öncesi gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu
(MGK) toplantısında Ukrayna
vurgusu yapıldı. Başkan Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve 3 saat 45 dakika süren toplantı sonrası şu açıklamalar yapıldı: "MGK'da Rusya
ile Ukrayna arasındaki son gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alındı. İki ülke sorunlarının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı şekilde çözülmesi çabalarının artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilmiştir. Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö'nün titizlikle uygulanması yanında arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtilmiştir.
PKK/KCKPYD/ YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür. Libya
'da yeni çatışmalara sebebiyet verebilecek adımlardan kaçınılması, kalıcı barış ve istikrarın tesisi için demokratik süreçlerin meşruiyet zemininde işletilmesi çağrısında bulunuldu. Türkiye'nin sınır güvenliğini ve Doğu Akdeniz
'deki haklarını korumadaki kararlılığının, Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan gelişmelerdeki dengeli duruşunun, Balkanlar
ve Kafkasya
'da istikrarı tesis ve sürdürme yönünde sergilediği ısrarın, küresel ve bölgesel barışı sağlama gayretlerinin ne derece isabetli olduğunun son gelişmelerle bir kez daha görüldüğü teyit edilmiştir." Başkan Erdoğan, MGK toplantısının ardından NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti.