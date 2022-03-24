Haberler Gündem Haberleri Firari FETÖ’cü fena yakalandı! Eski fotoğrafla emniyete iftira attı
Giriş Tarihi: 24.3.2022 21:10 Son Güncelleme: 24.3.2022 21:32

Firari FETÖ’cü fena yakalandı! Eski fotoğrafla emniyete iftira attı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Firari FETÖ’cü fena yakalandı! Eski fotoğrafla emniyete iftira attı

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan, bir FETÖ operasyonuyla ilgili polislere ve emniyete iftira attı. Arslan yaptığı paylaşımda; Osmaniye’de 23 Şubat 2022 tarihinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen Özel Harekat destekli şafak operasyonunun fotoğrafını paylaştı.

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan, bir FETÖ operasyonuyla ilgili polislere ve emniyete iftira attı. Arslan yaptığı paylaşımda; Osmaniye'de 23 Şubat 2022 tarihinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen Özel Harekat destekli şafak operasyonunun fotoğrafını paylaştı.

Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen bir operasyonla ilgili polisleri ve emniyeti hedef aldı. FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda "40 günlük bebeği olan bir annenin evine giden polisler" yazarak Osmaniye'de 23 Şubat 2022 tarihinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen Özel Harekat destekli operasyonun fotoğrafını paylaştı.



Algı operasyonu yürüten Adem Yavuz Arslan'ın paylaştığı o fotoğraf, uyuşturucu madde satıcılarına operasyonun düzenlendiği gün SABAH Gazetesi'nin internet sayfasında yayınlanan haberde kullanılmıştı. Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın polislere ve emniyete başka bir operasyonun fotoğrafıyla attığı iftira sosyal medyada tepki çekti.

İŞTE OSMANİYE'DEKİ OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ:

Osmaniye merkezli zehir tacirlerine "şafak" operasyonu | Video

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Firari FETÖ’cü fena yakalandı! Eski fotoğrafla emniyete iftira attı
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