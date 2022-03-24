İYİ Parti’li İlçe Başkanı alkol alıp polise saldırdı

Olay Gaziantep'te Bey Mahallesinde yaşandı. Atatürk Bulvarı Nil kavşağında bekleme yapan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait Devriye polis ekibinin yanına duran 27 AJE 731 plaka otomobilden inen 5 kişi, içkili mekanda fazla hesap ödediklerini belirterek şikayette bulunduklarını söyledi. Bunun üzerine 5 kişi arasındaki Bünyamin Tek, kendisini milletvekili olarak tanıtıp, görevli polis memurunun koluna girip konuşurken kendisinin milletvekili olduğunu "Vali, Emniyet müdürü olsa yine temas ederek konuşurum" diyerek polis memuruna küfür ve hakaret içerikli kelimeler kullandı. Alkollü olduğu değerlendirilen 5 zanlı daha sonra görevli polis memurlarına saldırdı. Olay esnasında polis aracının antenine tekme atan zanlılar, Polis memuru Adem K. ile Süleyman P.'ye saldırdı. Polis memurlarının her ikisinin de adli muayene raporlarında vücutlarında darp ve cebir izi olduğu ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları tespit edildi. Görevli polis memurları olay sonrasında 5 zanlıyı da gözaltına aldı.

POLİSLERİ DARP ETTİLER

Polis memuru Süleyman P.'nin alınan sağlık raporlarında sağ diz ve sol bilekte darp izi olduğu, Adem K.'nın nda sağ el içi ve sol yüz kenarında darp ve tırnak izi olduğu belirlendi. Olayla ilgili Kasten yaralamadan suç kaydı bulunan Tahsin Y., Dolandırıcılık, Tehdit, Hakaret ve Mala zarar verme suçlarından kaydı bulunan İlhan Tek (36) Görevli Memura Mukavemet, Dolandırıcılık, Kasten Yaralama suçlarından 7 suç kaydı bulunan Hasan Ç. (29) Tehdit-Hakaret, Oto Hırsızlığı, Cinsel İstismar suçlarından 3 farklı suç kaydı bulunan Mehmet Y. (24) ile Tehdit, Hakaret ve kasten yaralama suçlarından 5 farklı suç kaydı bulunan Bünyamin Tek (43) gözaltına alındı.

İYİ PARTİ'NİN İLÇE BAŞKANI İLE KARDEŞİ ÇIKTI

Polise alkollü şekilde saldıran şüphelilerden Tehdit, Hakaret ve kasten yaralama suçlarından 5 farklı suç kaydı bulunan Bünyamin Tek'in İyi Parti Nurdağı İlçe Başkanı olduğu, gözaltına alınan İlhan Tek'in de onun kardeşi olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü İlhan Tek'in 1.17 promil alkollü olarak araç kullandığı da tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılardan Bünyamin Tek ile kardeşi İlhan Tek'in de aralarında bulunduğu 3 zanlı "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.