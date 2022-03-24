Japon tarzı sığınma evi

Ukrayna
'nın
en batısındaki Lviv
kentinde bulunan bur üniversitenin veterinerlik fakültesindeki spor salonu, Japon
tarzı bölmelerle 3 saatte bir sığınma merkezine dönüştürüldü. Japonlara aitiç içe geçmeli boru sisteminin kurulumu sonrasında, düz zeminde etrafı açık bir şekilde konaklayan savaş mağdurları, artık perdelerle kapalı odalarda kalıyor. Spor salonunda kalan 68 yaşındaki savaş mağduru Aleksander Keedeesuk
yaşadıklarını SABAH'a anlattı: Biz Rusları önceden Slavyan
kardeşlerimiz olarak bilirdik. Eskiden kardeştik ama onlar artık bizim kardeşimiz değil. Onlar şeytanın askerleri, kavgada kaybeden onlar olacak.
TECAVÜZ İDDİASI
Ukrayna'nın başkenti Kiev
'e bağlı 100 bin nüfuslu Brovary'de bir Rus askerinin yiyecek almak için evini bastığı köylüyü öldürdüğü ve eşine de tecavüz ederek kaçtığı iddia edildi. Ukrayna'nın kadın milletvekili Inna Sovun
başsavcılık tarafından olay hakkında soruşturma açıldığı, kimliği belirlenen tecavüzcü asker hakkında arama kararı çıkartıldığını duyurdu.