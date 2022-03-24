Kadına şiddete karşı güç birliği

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı
tanıtım toplantısı ve protokol imza töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
ev sahipliğinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
ile Diyanet İşleri Başkanı
Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, kadına yönelik şiddetle mücadelede işbirliği ile birlikten kuvvet doğduğunun hep beraber görüleceğini belirterek, "Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz sıfır tolerans ve işbirliği içinde devam edecek" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu ise, özellikle gizlilik kararlarının şiddet mağdurunun kamusal hizmetlerden yararlanmasına engel teşkil etmemesini sağlamak gerektiğini belirterek, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde bu sabah itibarıyla ilk adım atılmış oldu. Verilen randevularda baş harflerinden ilk iki, soyadlarından ilk iki harfin yer aldığı süreç başladı" dedi. Soylu, KADES uygulamasında kullanıcı sayısını bu yıl 3.4 milyondan 5 milyona yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Özer de, okullarda eğitici etkinliklerin yaygınlaştırılacağını belitirken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
ise, şiddet mağdurlarına yönelik manevi destek ve dini rehberlik hizmetlerinin artırılacağını kaydetti.