Antalya'daki ziyaretleri kapsamında Saadet Partisi İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Karamollaoğlu, teşkilatın çalışmalarını gözden geçirmek için kenti ziyaret ettiğini söyledi.

Karamollaoğlu: CHP aslında bizim peşimize takıldı | Video

'BİZ KİMSENİN PEŞİNE TAKILMADIK'

Bunun için gayret göstererek, Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulabilmesi için çaba sarf etiklerini anlatan Karamollaoğlu, "Bazen bize şöyle diyorlar; 'Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin peşine takıldınız gidiyorsunuz'. Yok ya, biz kimsenin peşine takılmadık. Onlar aslında bizim peşimize takıldı geliyorlar" ifadelerini kullandı.

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