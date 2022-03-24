Mertcan Avcı’nın tutuklanma talebi reddedildi

Muğla'da boğulduktan sonra, cesedi varilde yakılarak öldürülen Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Cinayete iştirak ettiği iddiasıyla tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı hakkında, Pınar Gültekin'i canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheli Mertcan Avcı hakkında Pınar Gültekin'e yönelik 'Canavarca Hisle veya Eziyet çektirerek Öldürmeye İştirak' suçundan tanzim edilen iddianamesini iade etmişti. Gültekin'in yaşarken diri diri yakılmasını gerekçe gösteren Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemenin iade kararına itiraz etmişti. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin iade kararını kaldırmıştı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Mertcan Avcı'nın mevcut delil durumu, aynı delil durumu ile sanığın tutuklanma taleplerinin reddedilmesi, kaçma şüphesinin olmaması, adli kontrol tedbirlerine uyması nedeniyle itiraz yolu açık olmak üzere tahliye etmişti.

TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkemenin bu kararına Gültekin ailesi avukatı Dr. Rezan Epözdemir ile savcılık itiraz etmişti. Söz konusu itiraz üzerine Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Mertcan Avcı hakkındaki, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının usul ve yasaya uygun olduğundan sanık hakkındaki tahliye kararının kaldırılması ve tekrar tutuklanmasına ilişkin itirazın reddine hükmetti.

Ancak Sanık Mercan Avcı hakkında, adli kontrol şartı getirildi. Davanın bir sonraki duruşması 11 Nisan saat 14.00' de görülecek.