Ruslar, tahliye ve insani yardım için kullanılan köprüyü havaya uçurdu

UKRAYNA
'NIN Belarus
sınırı yakınında bulunan Çernihiv
kentinde Rus ordusu bir köprüyü havaya uçurdu. Saldırıyı doğrulayarak olay yerinden açıklama yapan Çernihiv Valisi Vyacheslav Chaus
, "Günaydın Çernihiv. Buradan görüntü çekmek istemiyordum ama daha sonra çekmeye karar verdim. Bu gece Ruslar köprüyü vurdu. Ancak bu, Çernihiv şehrine insani yardım ulaştırmamıza engel olmayacak. Biz yeni ve daha iyi olan bir köprü yapacağız. Zaten eskiydi. Kahramanların şehri, zaferden sonra daha iyi bir köprüyü hak ediyor' dedi. İHA