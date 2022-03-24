Son dakika: NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi başladı! Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği...

LİDERLER AİLE FOTOĞRAFINA KATILDI

Başkan Erdoğan, Macron ile görüşmesi sonrası aile fotoğrafına katıldı. Erdoğan ile Biden ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Liderler daha sonra salona geçti ve toplantı başladı.

STOLTENBERG AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, açılış konuşmasını yaptı. Stoltenberg'in kısa konuşmasının ardından toplantının basına kapalı bölümü başladı.





BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMI

Başkan Erdoğan'ın, zirve marjında, katılımcı bazı devlet ve hükûmet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor. Erdoğan'ın, tüm dünyanın gözlerinin çevrileceği NATO Zirvesi'nde başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg olmak üzere ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi liderlerle ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı zirvede, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecek.

Zirve toplantısında, ayrıca haziranda düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi'ne giden süreçte ittifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

BIDEN İLE İKİLİ GÖRÜŞME OLACAK

Başkan Erdoğan, Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile de ikili görüşme yapacağını açıkladı.

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