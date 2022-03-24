Son dakika: NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi başladı! Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere NATO karargahına geldi. Başkan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.
BAŞKAN ERDOĞAN, MACRON İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. İki liderin, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Erdoğan NATO Karargahında! NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi başlıyor | Video
LİDERLER AİLE FOTOĞRAFINA KATILDI
Başkan Erdoğan, Macron ile görüşmesi sonrası aile fotoğrafına katıldı. Erdoğan ile Biden ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Liderler daha sonra salona geçti ve toplantı başladı.
STOLTENBERG AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, açılış konuşmasını yaptı. Stoltenberg'in kısa konuşmasının ardından toplantının basına kapalı bölümü başladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMI
Başkan Erdoğan'ın, zirve marjında, katılımcı bazı devlet ve hükûmet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor. Erdoğan'ın, tüm dünyanın gözlerinin çevrileceği NATO Zirvesi'nde başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg olmak üzere ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi liderlerle ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.
Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı zirvede, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecek.
Zirve toplantısında, ayrıca haziranda düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi'ne giden süreçte ittifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
BIDEN İLE İKİLİ GÖRÜŞME OLACAK
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