Son dakika: NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi başlıyor! Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği...





BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMI

Başkan Erdoğan'ın, zirve marjında, katılımcı bazı devlet ve hükûmet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor. Erdoğan'ın, tüm dünyanın gözlerinin çevrileceği NATO Zirvesi'nde başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg olmak üzere ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi liderlerle ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı zirvede, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecek.

Zirve toplantısında, ayrıca haziranda düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi'ne giden süreçte ittifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.