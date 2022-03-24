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Giriş Tarihi: 24.3.2022

Tokat Havalimanı yarın açılıyor

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat Havalimanı yarın açılıyor
Havacılık sektöründe yaptığı yatırımlarla küresel havacılık liginde üst sıralardaki yerini perçinleyen Türkiye'nin 57'nci havalimanı yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Tokat Yeni Havalimanı olacak. 16 bin 200 metrekarelik terminal binası ve 5 yolcu 2 kargo olmak üzere 7 uçak park kapasiteli Tokat Yeni Havalimanı 550 milyon liraya mal oldu. 3 yılda tamamlanan havalimanının yılda 2 milyon yolcu kapasitesi var. 2 bin 700 metrelik pistlere sahip havalimanından haftanın 7 günü İstanbul'a sefer düzenlenecek. Tokat Havalimanı teknik donanımlarıyla da göz kamaştırıyor. İstanbul Havalimanı'nda da kullanılan ve görüş mesafesinin az olduğu koşullarda güvenli iniş imkanı sağlayan ILS navigasyon sistemi burada da kullanılacak.
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Tokat Havalimanı yarın açılıyor
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