Tokat Havalimanı yarın açılıyor

Havacılık sektöründe yaptığı yatırımlarla küresel havacılık liginde üst sıralardaki yerini perçinleyen Türkiye
'nin 57'nci havalimanı yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Tokat Yeni Havalimanı
olacak. 16 bin 200 metrekarelik terminal binası ve 5 yolcu 2 kargo olmak üzere 7 uçak park kapasiteli Tokat Yeni Havalimanı 550 milyon liraya mal oldu. 3 yılda tamamlanan havalimanının yılda 2 milyon yolcu kapasitesi var. 2 bin 700 metrelik pistlere sahip havalimanından haftanın 7 günü İstanbul
'a sefer düzenlenecek. Tokat Havalimanı
teknik donanımlarıyla da göz kamaştırıyor. İstanbul Havalimanı
'nda da kullanılan ve görüş mesafesinin az olduğu koşullarda güvenli iniş imkanı sağlayan ILS
navigasyon sistemi burada da kullanılacak.