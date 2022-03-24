Uzman çavuş toprağa verildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Osman Avseren'in evinde hayatını kaybetmesinin ardından cenazesi memleketi Adıyaman'a getirildi.

Kahta ilçesinde düzenlenen cenaze törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş cenaze törenine katıldı.

Kahta Çağrı Camii'nde Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kahta'ya bağlı Mülk köyünde toprağa verildi.