Son dakika! Küçükçekmece Adliyesi’nde 4 kişinin öldüğü olayda gözaltı sayısı 20 oldu: Silahı kullananlar gözaltında





OTOPARK KAVGASI ÇIKTI



Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis kavgaya karıştıkları öğrenilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler için Cumhuriyet savcılığından ek gözetim süresi alındığı öğrenilirken, şüpheliler zırhlı çevik kuvvet otobüsleriyle götürüldükleri hastanede sağlık kontrolünden geçirildiler. Yapılan soruşturma kavgaya karışan iki gruptan bir tarafından Sinop'lu olduğu ve lokanta işlettiği, Hakkari'li olan diğer grubun ise lokantanın hemen yanında bulunan otopark ve oto yıkamacılığı ile uğraştıkları öğrenildi. İki grubun 8 Kasım 2021 tarihinde "Tabelan dükkanımı kapatıyor." gibi bahaneler yüzünden tartıştıkları bu kavgada da silahların konuştuğu öğrenildi.