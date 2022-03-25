AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Türkiye yaptırımlara rağmen Rusya ile konuşabilen tek ülkedir"





"TÜRKİYE YAPTIRIMLARA RAĞMEN RUSYA İLE KONUŞABİLEN TEK ÜLKEDİR"

Büyük güçlerin küresel çıkarlarını güçlendirmek ellerine silah verdikleri terör örgütleriyle bölgeleri tekrardan tanzim etmeye başladıklarını ifade eden Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Ateşe elini sokmayanlar ellerin silah tutturdukları istihbarat, siyasi, asgari lojistik destek verdikleri güçlerle bölge ülkelerin siyasi haritalarını değiştirme kararı içinde oldular. Önümüzdeki dönemde dünyada üç önemli krizler olacak. Bunlar su, enerji ve gıda krizi. Savaşın getirdiği krizi görüyorsunuz başladığından bu yana enerji fiyatları tavan yapmış durumda. Bu 3 alana dördüncüsü eklendi buda siber güvenliktir. Bu bölgede Türkiye'nin güçlü olmaktan başka alternatifi yoktur. Bizim elimizde yüzümüzde kendi eksenimizdir. Türkiye'yi her alanda güçlü ülke halinde getirmeliyiz. Türkiye Rusya'nın yaptırdığı yaptırımları uygulamamasına rağmen Rusya ile konuşabilen tek ülkedir. Bu büyük bir güçtür. Bizim etrafımızda ki her savaş, küresel savaş çıkarma gücü taşıyor. Barış için Türkiye kendisini ortaya koymuştur" diye konuştu.