Alparslan: "Anadolumuz adeta açık bir hava müzesi"

Alparslan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Alanya ilçesinde GOLDCITY otelde gerçekleştirdiği 'Nitelikli Turizmin Geliştirilmesi' konulu toplantıda, turizmin ülke için stratejik bir sektör olduğunu söyledi. Sektörün kendi gerçekleri dışında bir çok kriz ve sorunlar yaşadığını belirten Alparslan, "Türkiye'de yaşanan krizlerin neredeyse tamamı turizm sektörünün dışından gelişen olaylar. 1999'daki deprem, PKK terör örgütü elebaşının yakalanmasıyla Avrupa'da çıkan olaylar, Rusya'nın uçağının düşürülmesi ve son büyük kriz pandemi... Şimdi de Rusya-Ukrayna savaşı... Bunlar turizmi olumsuz etkiledi. İki ay önceki beklentilerimizi, hedeflerimizi bugün düşünemiyoruz. İnanıyorum ki bir an önce bu savaş sonuçlanır, barışa ve çözüme kavuşur. Biz de tekrar iki ay önceki konjoktürü yakalarız." ifadelerini kullandı.

"ZENGİN BİR BİRİKİME SAHİBİZ"

Türkiye turizminin potansiyelinin büyük olduğunu ifade eden Alparslan, dünya turizminde çok önemli bir yere ve iddialı hedeflere sahip olduklarını kaydetti. Bu potansiyeli ne kadar nitelikli ürüne çevirirlerse Türkiye turizminin, ekonomiye katkısının da o kadar artacağının altını çizen Alparslan, şöyle konuştu: "Anadolu toprakları bugüne kadar bir çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Göbeklitepe tarihin sıfır noktası... Anadolu, dünyanın en büyük imparatorluklarının kurulduğu topraklar. Dolayısıyla bir çok medeniyetin sahip olduğu zengin bir birikime sahibiz. Neresini kazırsanız kazın bir tarihi eser ulaşmak içten bile değil. Anadolumuz adeta açık bir hava müzesi. Bu tarihi zenginliğimiz kopyalanamaz bir değer. Bu turizm ürününü, bu değeri ne kadar çok tanıtırsak daha iyi noktalara gelecektir."

"PANDEMİ SÜRECİNDE 'GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKA PROGRAMI'NI UYGULADIK"

Alparslan, dünyada son yaşanan olaylara rağmen turizm konusundaki zararı en az hasarla atlatan ülkelerin başında geldiklerini dile getirerek, daha önce yaşanan yaşanan krizlerin kendilerini tecrübeli hale getirdiğini belirtti. Turizmin gelişmesi anlayışıyla kurulan Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Alparslan, şunları söyledi: "Pandemi sürecinde 'Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı uyguladık ve bu da diğer ülkelere göre daha az zararla atlatmamıza sebep oldu. Bundan sonra sertifika programını güçlendirerek devam edeceğiz. 'Güvenli Turizm Sertifika' programına, çevre hassasiyetine dikkati çekmek amacıyla "yeşil" kriterler de ekleniyor. İnsan oğlunun yeryüzüne verdiği olumsuz etkileri, en az da indirmek adına, sürdürülebilir kurallara uymayan hiçbir sektör, turizm başta olmak üzere uluslararası geçerli olmayan sağlıklı bir şekilde ayakta durması mümkün değil."

"TURİZM ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE GELİŞECEK VE YAYILACAK"

Türkiye turizminin 2019 yılında çok iyi bir duruma geldiğini aktaran Alparslan, 52 milyon turist ve 34.5 milyar dolar turizm gelirine ulaştıklarını kaydetti. Bu gelinen noktanın 2020'nin çok da başarılı olacağını gösterdiğini dile getiren Alparslan, "Turizmin Anadolu'nun her köşesine yayılması ve 12 ay turizmin yapılmasına çok yaklaşmıştık. Ancak pandemi süreci bunu baltaladı. 2022 ve daha sonrası için de aynı konjonktürü yakalama fırsatına ulaştık. Ancak bu defa da savaş çıktı. Bu savaşın kısa sürede çözüleceğini düşünecek olursak Türkiye'de turizm Anadolu'da çok hızlı bir şekilde gelişecek ve yayılacak. Savaş sürecinin sona ermesi ile beraber Türkiye'de özellikle Anadolu'daki çeşitli bölgelerde turizm türlerinde çok hızlı ilerlemeler kaydedilecek. Dolayısıyla yakın gelecekte turizm konusunda nitelikli ürünler ve çeşitlendirilmesi konusunda Anadolumuzun her yerinde yatırım ve gelişme imkanı var. Bu konuda sizlerle birlikte çalışmaya, Anadolumuzun her bölgesinde sizlerin yatırım yapmasını ve ilgilenmesine hem ülkemizin hem de yatırım yapanların haklı çıkacağı ve sonuç alacağı bir konjonktüre doğru gideceğimizi düşünüyorum" dedi.

Alparslan, bugün olduğu gibi bundan sonra da turizm konusu başta olmak üzere kültür ve sanat alanlarında yapılacak çalışmalara bakanlık olarak her türlü desteği sunacaklarını kaydetti. Konuşmasının ardından Alparslan'a MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy tarafından 'Kızılkule ve Tersane' motifli bakır tablo hediye edildi.