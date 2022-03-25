Bakan Soylu patlama alanında inceleme yaptı

Diyarbakır'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün 5'i ağır 11 kişinin yaralandığı 3. Sanayi Sitesinde meydana gelen patlama alanında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Soylu, site yönetimi başkanı ve esnafa geçmiş olsun dileklerinden bulundu. Soylu'ya Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç eşlik etti. Olay yerindeki incelemelerinin ardında Bakan Soylu beraberindekilerle birlikte patlamada yaralanan ve tedavileri süren işçileri hastanede ziyaret etti. Soylu, Diyarbakır temasları kapsamında kaymakam/belediye başkanvekilleri ile Diyarbakır Valiliği'nde yaklaşık bir saat süren bir toplantı yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı.