Başkan Erdoğan kokpite girdi, Tokat Havalimanı’nı pilotlara sordu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, şehre gelirken yolculuk ettiği uçakta kokpite girerek pilotlara merak ettiği soruları sordu.
Başkan Erdoğan ilk olarak pilotlara "Pistin uzunluğu 2 bin 600 mü 2 bin 700 mü?" sorusunu yöneltti. Pilotlardan "2 bin 700" yanıtı gelince Başkan Erdoğan, "Aslında 3'ün üzerinde olsa daha isabetli olmaz mıydı?" diye sordu.
Erdoğan'ın sorusuna pilotlar, "Tabii ki ama şu anda yine TR Airbus 330 ve diğer uçaklarımız inebiliyor" yanıtını verdi.
Başkan Erdoğan kokpite girdi, pilotlara merak ettiği soruları sordu
HAVALİMANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Tokat Havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Özlem Zengin, Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve il protokolü karşıladı.
Başkan Erdoğan Tokat Havalimanında incelemelerde bulunduktan sonra beraberindekilerle birlikte kurdele kesti. Erdoğan, ardından kent merkezindeki miting alanına geçti.
Toplu açılış programında alanda toplanan kalabalığa hitap eden Erdoğan, 3 yıldır gelemediği Tokat'ı özlediğini ve Tokat'ın da kendilerini özlediğini gördüğünü dile getirdi.
Millet olarak daha çok kenetleneceklerini ve kimsenin bunu bölüp parçalayamayacağını vurgulayan Erdoğan, "Dün ben Brüksel'deydim. Olağanüstü NATO liderler zirvesindeydim. Orada mesajlarımızı verdik. Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık. Şimdi sizlerle beraber Tokat'tayım. Tokat'ta atılacak 900 adım, 900 yıllık geçmişin izlerine şahitlik etmenizi sağlıyor. Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri var. Tokat'ı hak ettiği hizmetlere özel önem veriyoruz. Bugün elimiz boş gelmedik.
Ziyaret vesilesiyle yatırım bedeli yaklaşık 5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını bugün bu meydanda yapıyoruz. Bu yatırımlar Tokat'a yakışır. Biraz önce indiğimiz ve kurdele kesimi ile siftahını yaptığımız yeni Tokat Havalimanını şehrimizin gelecekteki hedeflerin bir sembolü olarak görüyoruz. Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon. Ve 2 milyon yolcu kapasitesi var yıllık. Teknik donanımları ile şehrimizin çok uzun yıllar oyunca hava yolu ulaşım ihtiyacını karşılayacak. Eski havalimanı ile mukayese edilemeyecek kadar modern bir eser olan yeni havalimanımızın Tokat'ımıza ve burayı kullanacak herkese hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Kente yapılan yatırımlar hakkında da bilgiler veren Başkan Erdoğan, son 20 yılda toplam yatırım tutarı 47 milyar lirayı bulan eserler ortaya çıkardıklarını ifade etti. Bugün açılışı yapılan diğer hizmetlerden de bahseden Erdoğan, "Eğitimde çeşitli ilçelerde ana okuldan ilkokul, lise ve pansiyona kadar 25 ayrı yatırımı hizmete açıyoruz.
Üniversitemizin fakülte ve yüksekokul binaları ile güneş enerjisi santralini de bugün hizmete sunuyoruz. Sağlıkta 150 yataklı Erbaa, 150 yataklı Turhal, 10 yataklı Artova, 10 yataklı Pazar devlet hastanelerinin de aralarında bulunduğu yatırımın açılışını bugün yapıyoruz. Merkez ve ilçelerdeki spor tesisi, gölet, atık su, ağaçlandırma, tarımsal kalkınma projesinin resmi açılışlarını bu meydandan gerçekleştiriyoruz" dedi.Türkiye'nin 57. Havalimanı açıldı! Başkan Erdoğan: Tokat Havalimanı'nı şehrin sembolü olarak görüyoruz