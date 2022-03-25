Başkan Erdoğan kokpite girdi, Tokat Havalimanı’nı pilotlara sordu

Ziyaret vesilesiyle yatırım bedeli yaklaşık 5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını bugün bu meydanda yapıyoruz. Bu yatırımlar Tokat'a yakışır. Biraz önce indiğimiz ve kurdele kesimi ile siftahını yaptığımız yeni Tokat Havalimanını şehrimizin gelecekteki hedeflerin bir sembolü olarak görüyoruz. Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon. Ve 2 milyon yolcu kapasitesi var yıllık. Teknik donanımları ile şehrimizin çok uzun yıllar oyunca hava yolu ulaşım ihtiyacını karşılayacak. Eski havalimanı ile mukayese edilemeyecek kadar modern bir eser olan yeni havalimanımızın Tokat'ımıza ve burayı kullanacak herkese hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.