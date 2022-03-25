Bile bile yalan söyledi

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
önceki gün Ankara
'da bir grup şehit ve gazi yakını ile bir araya geldi. Şehit ve gazi yakınlarına yönelik ödemelerle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, 'Şehit ve Gaziler' üzerinden algı operasyonuna kalkıştı. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi
sonrası Cumhurbaşkanı tarafından kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı
'na yönelik, "Toplanan paralar hâlâ ödenmedi" iftirasını attı. SABAH'ın vakıf yetkililerinden aldığı bilgilere göre vakıf şehit yakınları ve gazilere aylık düzenli maddi destekte bulunuyor. Aylık bin 500 TL destek ödemesi ise Nisan 2022 itibarıyla 2 bin 600 TL'ye çıkarıldı. Vakıf kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine toplam 104 milyon TL'yi aşkın destek sağlandı.