İki terör örgütüne çifte baskın

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik Özel Harekat destekli şafak operasyonu düzenledi. İstanbul'un dokuz farklı ilçesinde 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Söz konusu terör örgütleriyle irtibatlı oldukları ve terör örgütleri adına faaliyetler yürüttükleri tespit edilen ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan yabancı uyruklu 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.