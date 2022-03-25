Haberler Gündem Haberleri İki terör örgütüne çifte baskın
Giriş Tarihi: 25.3.2022 10:31

İki terör örgütüne çifte baskın

EMİR SOMER EMİR SOMER
İki terör örgütüne çifte baskın

İstanbul Terör Polisleri; iki terör örgütüne çifte operasyon düzenledi. 10 YTS yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik Özel Harekat destekli şafak operasyonu düzenledi. İstanbul'un dokuz farklı ilçesinde 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Söz konusu terör örgütleriyle irtibatlı oldukları ve terör örgütleri adına faaliyetler yürüttükleri tespit edilen ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan yabancı uyruklu 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İki terör örgütüne çifte baskın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA