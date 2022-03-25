İzmir’deki nevruz etkinliğine 49 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce koordineli yapılan çalışmalarda; pazar günü Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen nevruz etkinliğinde 59 şüphelinin, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak, yasa dışı slogan atıp, örgütsel sözde marşlar söyleyerek, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda, adreslerine baskın yapılan 49 şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler, 10 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.