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Giriş Tarihi: 25.3.2022 16:18

İzmir'deki nevruz etkinliğine 49 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’deki nevruz etkinliğine 49 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri pazar günü düzenlenen nevruz kutlamasında, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açıp, yasa dışı slogan atan 49 şüpheliyi gözaltına aldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce koordineli yapılan çalışmalarda; pazar günü Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen nevruz etkinliğinde 59 şüphelinin, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak, yasa dışı slogan atıp, örgütsel sözde marşlar söyleyerek, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda, adreslerine baskın yapılan 49 şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler, 10 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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İzmir'deki nevruz etkinliğine 49 gözaltı
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