MÜSİAD genel idare kurulu toplantısı Alanya’da başladı

Toplantıya önemli konuşmacıların yanı sıra hem ülke hem de yurt dışından çok sayıda MÜSAİD üyesi katıldı. MÜSİAD Genel Merkezi tarafından organize edilen 105'inci Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısı, MÜSİAD Alanya Şubesi'nin ev sahipliğinde bu gün GOLDCTY'de yapıldı.

Alanya'da düzenlenen. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın da katılacağı toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, Türkiye Spor Turizmi Birliği Başkanı Arif Gözoğlu, MÜSİAD Antalya Üyesi Mustafa Türk konuşmacı olarak katıldılar.

'120 ÜLKENİN ÜZERİNDE TANITIM YAPIYORUZ'



Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili: "Pandemi ve akabinde oluşan savaş sebebiyle zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi sürecini TGA'nın Güvenli Turizm Sertifikasyonu sayesinde en az hasarla geçiriyoruz. Bu dünyaya örnek bir projeydi. Var olan savaş sebebiyle ise en önemli iki kaynak pazarımızı kaybettik. Bunu da alternatif pazar arayışıyla aşmayı planlıyoruz. TGA olarak 120 ülkenin üzerinde tanıtım yapıyoruz. Dünya dijitalleşiyor. Sosyal mecrada kendine yer edinmis fenomenler aracılığıyla da tanıtım çeşitliliğini artırıyoruz." dedi.

KONUŞMACILARA ALANYASPOR FORMASI HEDİYE EDİLDİ



MÜSAİD'in düzenlediği toplantıda panelde konuşanlara Aytemiz Alanyaspor forması hediye edildi. Toplantı yarın da devam edecek.