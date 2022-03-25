Odessa’da Türk gemisini yağmalama girişimi

Ukrayna
'nın Odessa
kentindeki Chornomorsk Limanı
'ndan 22 Şubat'ta çelik imalatında kullanılan 5 bin 900 ton maden yüklenen Türk gemisi, savaş nedeniyle limanlar kapatılınca orada mahsur kaldı. Yaklaşık 1 aydır bekleyen Yağcı Denizcilik
firmasına ait gemide yağmalama girişimi yaşandı. 11 kişilik mürettebatı bulunan gemi, iddiaya göre önceki gün malı satan fabrika görevlileri ve liman işletmecilerinin de aralarında bulunduğu asker kıyafetli 15 kişi tarafından yağmalanmak istendi. Saldırganlar, silah zoruyla personeli etkisiz hale getirip vinçlerle madeni çalmaya çalıştı. Türk Konsolosluğu
'nun devreye girmesiyle yağmalama girişimi durduruldu. Gemi sahibi Mustafa Yağcı
"Savaş şartlarını öne sürüp gemimizi silah zoruyla yağmalamaya çalıştılar" derken gemi kaptanı Hakan Cal
ise, "Öğlen saatlerinde gemiye geldiler. Ambar kapaklarının açılmasını istediler. İzin vermeyince personele ve bana silah çekip zorla kapakları açtılar. Vinçle malı almaya çalıştılar. 15 kişi asker kıyafeti giyip silahlanmıştı. Burada tehlike altındayız. Bize yardım edilmesini istiyoruz" diye konuştu.