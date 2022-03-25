Önce İstanbul şimdi de İzmir: İzmir Büyükşehir’den palmiye katliamı

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin akciğeri olarak kabul edilen Kültürpark'ta 15 palmiye ağacını kesti. Büyükşehir Belediyesi kesime gerekçe olarak da kırmızı palmiye böceğini gösterdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin palmiye ağaçlarını çürüten kırmızı palmiye böceği ile mücadele etmek yerine asırlık ağaçları bir bir kesmesi skandal olarak nitelendirildi. Son 3 yıl içinde İzmir genelinde 1900, Kültürpark'ta ise 100'ün üzerinde tescilli palmiye ağacının aynı gerekçe ile kesilmiş olması kentin simgesi haline gelen Palmiye ağaçlarını yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı.
ÖNLEM ALMAK YERİNE KESMEYİ TERCİH ETTİLER
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalkarlığı kentin simgesi olan palmiye ağaçlarını yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bir süredir kentteki palmiye ağaçlarına dadanan ve çürümesine neden olan Kırmızı Palmiye Böceği ile mücadele etmek yerine işin kolayına kaçıp çareyi hastalıklı ağaçları kesmekte buldu. Son olarak Kentin akciğeri olarak kabul edilen Kültürpark'ta 15 adet asırlık palmiye ağacı hastalık gerekçesi ile kesildi.
"CHP'Lİ TUNÇ SOYER DÖNEMİNDE 1900 PALMİYE KESİLDİ"
Ağacı içten içe yiyen larvalar nedeniyle palmiyeleri yaşlandıran dolayısı ile de ağaçların ölümüne neden olan kırmızı palmiye böceği ile mücadele etmek yerine ağaçların bir bir kesilmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Büyükşehir'in rehabilitasyon yerine ağaçların ölümünü beklediği ileri sürüldü.
MISIRLI TEPKİ GÖSTERDİ
AK Parti İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, İzmir'de Tunç Soyer'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde kentin çeşitli noktalarında 1900 dolayında palmiye ağacının kesildiğini söyledi. Fikret Mısırlı ağaçların kurtarılmasıyla ilgili hiçbir zirai mücadele yapılmadığını, ağaçlar için ayrılan ödeneğin başka alanlarda kullanıldığını savundu.
SAHİP ÇIKAMAZSAK HEPSİ ÖLECEK
Mısırlı, "Kültürpark ve diğer yerlerdeki ağaç kayıplarının başlıca sebebi gerekli bakımların yapılmamasıdır. Önümüzdeki günlerde ayakta kalan 4 bin 500 dolayındaki palmiye ağacına sahip çıkmamız lazım. Aksi takdirde bu ağaçların yeniden hayata kazandırılması mümkün değil." dedi.CHP'li belediyeler pes dedirtti! Bir ağaç katliamı da Tekirdağ’da İBB tarihi çınar ağaçlarını katletmişti! Orman Mühendisi Levent Dikmen: Çınarlar kanser değildi cahilce kestiler