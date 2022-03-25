Önce İstanbul şimdi de İzmir: İzmir Büyükşehir’den palmiye katliamı

ÖNLEM ALMAK YERİNE KESMEYİ TERCİH ETTİLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalkarlığı kentin simgesi olan palmiye ağaçlarını yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bir süredir kentteki palmiye ağaçlarına dadanan ve çürümesine neden olan Kırmızı Palmiye Böceği ile mücadele etmek yerine işin kolayına kaçıp çareyi hastalıklı ağaçları kesmekte buldu. Son olarak Kentin akciğeri olarak kabul edilen Kültürpark'ta 15 adet asırlık palmiye ağacı hastalık gerekçesi ile kesildi.