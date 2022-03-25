Osmanlı’nın Belçika’yı tanıma belgesinin replikasını hediye etti

Başkan Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan dün Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Türk ve Osmanlı eserlerinin yer aldığı nadir eserler bölümünü de gezerek yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, kütüphaneye aslı Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda muhafaza edilen, Osmanlı Devleti'nin Belçika'yı tanıma belgesinin replikasını hediye etti. Kütüphane yetkilileri, Padişah 2. Mahmud'un el yazısı ile kaleme aldığı emrin yer aldığı belgeyi en güzide yerde sergileyeceklerini söyledi. Kütüphaneye ayrıca Emine Erdoğan tarafından Türk Mutfağı kitabı hediye edildi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tarafından da bazıları el yazması 70 kitap bağışlandı. Emine Erdoğan, kütüphanedeki Türkçe el yazma eserlerin sayısının artırılması ve Türk vatandaşların da yararlanabilmesi için Türkçe sesli rehber uygulamasının hayata geçirilmesini önerdi.