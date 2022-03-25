Türk Tabipler Birliği'ne tepki! "Askerine düşmanlık eden hiçbir birliği istemiyoruz"

Türk Tabipler Birliği'nin, Türk hekimlerini temsil etmediğini aktaran gaziler ve şehit aileleri adına açıklama yapan Gazi Lokman Aylar, birliğin kapatılması için mücadele edeceklerini belirtti.



TÜRK HEKİMLERİMİZİ TEMSİL ETMİYORLAR

Basın açıklamasında Tabipler Birliğin Türk hekimlerini temsil etmekten ziyade PKK'nın destekçisi olduğunu aktaran Gazi Aylar, Türk milletine hainlik Hipokrat yeminine ihanet eden adının önünde 'Türk ve Tabip'lik gibi iki kutsal kavram olan bu kurum derhal ve hemen kanunlar önünde hesap vermelidir.Şehit ve gazilerimiz için tek güzel bir söz söylemeyi kendilerine yediremeyen bu kurumun yönetimi dağda ölen teröristler için ağıt dökercesine açıklamalar yapmaktadır. Milletimizin değerleriyle alay edercesine terörü ve teröristi överek ülkemiz üstünde hain emeller ve planlar yapanların değirmenine su taşıyan bölücü örgütün adeta sözcülüğünü yapan bir avuç sözüm ona hekim müsveddeleri cefakâr ve vefakâr Türk doktorlarını temsil etmekten uzaklaşmış adeta aşırı sol ve PKK'nın yuvası haline gelmiştir" dedi. Aylar sözlerini şsürdürdü;



YÜREKLERİ YETİYORSA ÖNLÜĞÜ ÇIKARSINLAR

Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk zamanında 'Beni Türk doktorlarına emanet edin' sözünü güvenini sarsan bir avuç sözde hekim ülkemiz sağlık kurumunu temsil etmekten her geçen gün uzaklaşmıştır. İşi gücü milletimizin kutsallarına düşmanlık yapmayı marifet zanneden bu kuruma çöreklenmiş bir grup tıp mesleğinin simgesi olan beyaz önlüğü kendilerine kalkan yaparak siyaset yapmaktadır.Her olayda devletimizin aleyhinde söz ve eylem yapan bu zavallı kişiliklerin yüreği yetiyorsa giydikleri kutsal elbiseyi çıkarıp dağ siyaseti yapan partiye katılıp cefakar, fedakar hekimlerimizin sırtından defolup gitsinler.



SON NEFESİMİZE KADAR MÜCADELE EDERİZ

Milletimizin hoşgörüsünü, devletin sabrını zorlayan bu kurumun önce adının önündeki Türk kelimesi kaldırılmalı sonrada bu kurumda ki yöneticilerin ülkemizi bölmek, parçalamak suçundan dolayı Türk yargısının önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır.Aksi takdirde bu kurumda yuvalanmış vatan, millet, devlet düşmanları zehirlerini saçmaya devam edecek, toplumu bölme konusunda daha şımaracaklardır. Bu birlik kapanana dek eylemlerimiz devam edecek ve suç duyurunda bulunacağız. Vatanımız için canımızı ve kanımızı verdik sizin kapatılmanız için son nefesimize kadar mücadele edeceğiz."



TERÖR YANDAŞLARININ KARŞISINDAYIZ

"Terör yuvasına dönen Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılmasını istiyoruz" diyen Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici ise "TTB Başkanı Şebnem Korur konuşmalarında devletin bağımsızlığını vatanın bölünmez bütünlüğünü kast etmiş. PKK terör örgütü başı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemiş. PKK terör örgütüne yapılan operasyonların durdurulmasını istemiş. Yapılan operasyonlara iftiralar atmış. Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletimizi küçük düşürmeye yönelik iftiralarda bulunmuştur.Terör yandaşlığına soyunmuş birinin vatansever doktorları temsil etmesini kabullenemiyoruz. Genç doktorlarımıza terör yandaşlığını empoze eden bu TTB'nin derhal kapatılmasını istiyoruz. Muğla'da terör yandaşlarınca linç edilen uzman çavuşumuzun yanındayız. Terör yandaşlarının karşısındayız adli olarak gerekenleri yapacağız" ifadelerini kullandı.