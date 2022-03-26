Annelerin eylemine katılım sürüyor! Aile sayısı 274 oldu

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerin HDP İl Binası önünde başlattığı evlat nöbeti devam ediyor. Yaklaşık 2,5 yıldır süren ve şuana kadar 35 kişinin örgütten kaçarak ailelerine kavuşmasına neden olan eyleme Hakkâri'den gelen bir aile daha katıldı.

Anne Aydi Yiğit'in, 2012 yılında 21 yaşındayken kaçırılan kızı Sitti Yiğit için eyleme katılmasıyla birlikte aile sayısı 274'e yükseldi. Eylem yapan anneler tarafından Türk bayrağı ve 'Otura otura kazanacağız' sloganları ile karşılanan anne elinde kızının ilkokulda çektirdiği fotoğrafı ile eylemdeki yerini aldı.

Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak, Van ve Muş anneleriyle birlikte yaptıkları evlat mücadelesi sonucu çocuklarını PKK'nın elinden kurtaracaklarını belirten anne Aydi Yiğit, kızına teslim olması için çağrıda bulundu. Kızının kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyen anne Yiğit, kızı Sitti'yi alana kadar buradan ayrılmayacağına dikkat çekti.