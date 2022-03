Bakan Kurum: “Bu cennet vatanın her metrekaresine yatırımlarımızla mührümüzü vurduk”

"GİRDİĞİMİZ HER YOLU MİLLETİMİZİN DESTEĞİYLE ZAFERLE SONUÇLANDIRDIK"

Milletin hizmetkarı olduklarını kaydeden Bakan Kurum, "Günün 24 saati milletle beraberiz. Cenab-ı Allah'a hamdolsun girdiğimiz her yolu milletimizin desteğiyle zaferle sonuçlandırdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizi asırlık özlemlerine kavuşturduk. Bu cennet vatanın her metrekaresine yatırımlarımızla mührümüzü vurduk. Zulmü hiç alkışlamadık. Zalime hiç boyun eğmedik. Milletin sesini susturmaya çalışan vesayet odaklarına, caddeleri, sokakları ateşe verenlere, kanlarımızla aldığımız bu vatana diş bileyen teröristlere, sınırlarımıza dayanan hainlere, milletin silahını millete çeviren darbecilere meydan okuduk. Bunu yaparken de Rabbimize dayandık, milletimizin duasına güvendik. Bir süredir aynı mücadeleyi ekonomide de yürütüyoruz. Nasıl her girdiğimiz yoldan zaferle döndüysek, ekonomide de iyileşmeyi yakalayacağız, bu mücadeleden de milletimizle birlikte çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle; 'bu günübirlik veya dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın'. Milletinin içerisinden geçtiği sıkıntıları kendi siyasetlerine malzeme yapanların timsah gözyaşlarına kimse aldanmasın. İnanın, şu an yaşadığımız şey, bir devrimin sancılarından başka bir şey değildir. Elbette bedeller ödüyoruz, ama evelallah tüm bu sıkıntılarımızı unutturacak muhteşem bir istikbal bizi bekliyor, çocuklarımızı, yavrularımızı bekliyor. Güçlü Türkiye, nasıl salgının, terörün, vesayetin üstesinden geldiyse küresel bir krizden kaynaklanan bu hayat pahalılığı sorununu bitirecektir. Bizim devletimiz artık, ne içeriden ne dışarıdan operasyon yiyen, istikamet alan bir ülke değil; evelallah tüm dünyayı kendi projesine, kendi çizgisine, kendi istikametine çeviren güçlü bir ülkedir. Milletimizin bağımsızlığını ve geleceğini her şeyden mukaddes görüyoruz. Bunun için de canımızı dişimize takıyoruz; 81 ilimizi baştanbaşa yatırımla, üretimle, yeni istihdam alanlarıyla dolduruyoruz" ifadelerini kullandı.



"ŞEHİRLERİMİZİN HİÇBİRİNİ, GÖRÜNTÜ, REKLAM, MAKYAJ, KOZMETİK BELEDİYECİLİĞİ YAPANLARIN İNSAFINA TERK ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ"

Özellikle Rusya-Ukrayna kriziyle beraber Türkiye'nin gücünü, bölgede ve dünyada herkesin gördüğünü aktaran Murat Kurum, "Türkiye vakti gelmiş bir fikirdir, bu fikrin karşısında Allah'ın izniyle, bundan böyle kimse duramaz. Hem yerelde hem küreselde güneş gibi yükselen Türkiye'ye mani olamaz. Biz bakanlık olarak şehirlerimizin geleceğinden sorumlu bir kurumuz. Açık ve net söylüyorum; şehirlerimizin hiçbirini, görüntü, reklam, makyaj, kozmetik belediyeciliği yapanların insafına terk etmedik, etmeyeceğiz. Bu millete, bu şehirlere, bu cennet vatana hizmeti, birileri gibi, hiçbir dünya telaşına, hiçbir dünya kaygısına değişmeyeceğiz. Şehirlerimizi; eser üretme, yatırım yapma, proje sunma kabiliyeti olmayanların eline bırakmayacağız. Zihinlerinde devlet, millet derdi olmayanlara, millet namına tek bir hayal kurmayanlara, milletimizle birlikte gereken dersi vereceğiz" dedi.