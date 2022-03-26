Bakan Kurum: “Bu cennet vatanın her metrekaresine yatırımlarımızla mührümüzü vurduk”



Vali Vahdettin Özkan, iklim değişikliğine gelen riskleri bertaraf etme noktasında Konya'nın öncü olmasının herkes açısından büyük bir zenginlik olduğunu söyleyerek, "Bakanımızın, genel olarak hükümetimizin, devletimizin, genel stratejilere uyumlu, sonuç odaklı dokunuşlarıyla ayrı bir şans yaşıyoruz. Şehirdeki yaşam kalitesini artırma yönünde belediyelerimiz, kamu kuruluşlarımız ve Konya'da yaşayan herkesin buna destek olması ayrı anlamlı, önemli. Ben de bu dayanışmanın olduğu bir yerde bereketin bol olacağını belirtmek istiyorum" şeklide konuştu.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti kadroları olarak yatırım ve hizmet siyasetinin, eser siyasetinin temsilcileri olduklarını kaydederek, "Konya'mızda ne zaman bir açılış yapılıyorsa ne zaman eserlerin temeli atılıyorsa inanın bu öyle sayıyla olmuyor. Bir anıt, bir çeşme ya da bir kayda değer kabul edilmeyen yatırım değil; 10, 15, 20 yatırım birden kamuoyuna takdim ediliyor, halkımızın hizmetine sunuluyor" ifadelerini kullandı.



"İLBANK DESTEĞİYLE 280,6 MİLYON LİRALIK ALTYAPI YATIRIMI HAYATA GEÇİRİLDİ"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yıl içinde hem Konya'da hem de ülkenin her köşesinde hayal bile edilemeyen çok büyük yatırımların başladığına ve kısa sürede tamamlandığına şahit olduklarını belirterek, "Bugün temelini atacağımız ve toplu açılışını yapacağımız yatırımlar da şehrimize bu anlamda değer katacak, hemşehrilerimizin yaşam standardının artmasına katkı sağlayacaktır" dedi. Konya'da dünyanın birçok ülkesinden daha büyük bir alanda vatandaşların ihtiyaçlarından doğan hizmetleri hızlı ve çevreci bir anlayışla gerçekleştirmenin 'Konya Modeli Belediyecilik' düsturunun en büyük önceliği olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, "Bu süreçte hükümetimizin ve bakanlığımızın büyük destekleriyle Konya tarihinin en büyük yatırımlarını birer birer hemşehrilerimizin hizmetine sunduk" diye konuştu.

İLBANK'ın desteğiyle kentsel ihtiyaçların karşılanabilmesi ve sürdürülebilir şehirleşmeye katkı sağlanması amacıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Altay, bu çerçevede açılışı yapılan ve son 3 yılda 31 ilçede hayata geçirilen altyapı projelerinin 280 milyon 600 bin TL'ye mal olduğunu belirtti. Başkan Altay, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hükümetimizle, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla, ilçe belediyelerimizle, Meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla ve tüm hemşehrilerimizle el ele vererek şehrimizin altyapısını güçlendirmek; yaşam standartlarını artırmak adına azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamda şehrimize kazandırılan tüm bu yatırımlar için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, İller Bankası Genel Müdürümüz Yusuf Büyük'e ve elini taşın altına koyarak Konya'mızın aydınlık yarınları için gayret gösteren herkese can-ı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük ise, "Yurdun dört bir köşesinde, onlarca alanda binlerce hizmet üretiyor, insanımızın yüzünü güldürüyor, şehirlerimizi büyütüyor, tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkıyor ve doğayla barışık yatırımlar yapıyoruz. Konya'daki yatırımlarımızı yakından takip eden bakanımızın destekleriyle Konya gelişmeye ve ilerlemeye devam etmektedir. Özellikle son 4 yılda Konya'da yapılan açılışlar ve temel atmalar da bunun en büyük göstergelerinden biridir. Konya Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle birlikte yürüttüğümüz, bankamız öz kaynaklarından sağladığımız finansman ile toplam maliyeti 281 milyon TL olan 14 adet içme suyu, kanalizasyon, yol ve üstyapı yatırımlarımızın açılışını gerçekleştirmekteyiz. Toplam yatırım bedeli 648 milyon TL olan 14 adet merkez ve ilçelerimizdeki projelerde de çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan altyapı yatırımlarının toplu açılışı gerçekleştirilirken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın şehre kazandıracağı İLBANK Bölge Hizmet Binası'nın da temeli atıldı.