Bakan Varank: TOKİ, konut sayısını 2023’te 1 milyon 200 bine çıkartacak

'ÜLKEMİZ 20 YILDA EKONOMİK DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİ'

Türkiye'nin bir bütün olarak son 20 yılda ekonomik bir devrim gerçekleştirdiğini de anlatan Varank sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama elbette elde ettiğimiz başarılar kadar önemli bir husus daha var. O da bu büyüme ve ilerlemeden milletimizin her kesiminin, ülkemizin her şehrinin azami ölçüde faydalanabilmesi. Devamında da ülke ekonomisine her yıl daha fazla katkı sunması. Biz zaten şehirlerimizin her birini ulusal ekonomimizin yapı taşları olarak görüyoruz. Baktığınızda, Osmaniye de ülkemiz ekonomisine katkısını her geçen gün artırıyor. 2004 yılından bu yana düzenli olarak büyüyen Osmaniye, 2020 yılında 19 milyar liranın üzerinde bir milli gelir oluşturdu. Bunun detaylarını incelediğimizde, Osmaniye'deki sanayi performansının muazzam şekilde arttığını görüyoruz. 2004'te sanayinin Osmaniye milli geliri içindeki payı yüzde 16 iken; 2020'de iki kattan fazla artarak yüzde 34'e yükseldi.