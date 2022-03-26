Binali Yıldırım çiftçilere ’Gıda altından da önemli hale geldi’ diyerek duyurdu: Deliler gibi ekin, dağı taşı ekin

AK Parti Sancaktepe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'ndeki toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"2024'E GİDEN YOL 2023'TEN GEÇİYOR"

Danışma Meclisi Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "İstanbul çalışanı da çalışmayanı da bilir. Günü gelince de kararını verir. O halde ne diyoruz? Önce 2023 sonra 2024. Unutmayalım 2024'e giden yol 2023'ten geçiyor. 2023'te işimizi en güzel şekilde yapacağız memleket sevdalısı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar rekor oyla cumhurbaşkanı seçeceğiz. Sancaktepe her zaman AK Parti'nin sancağını en yukarıya kadar çıkaran bir ilçemiz, yüz akımız olmuştur. Onun için bu sefer de aynı başarıyı göstereceğinden zerre şüphem yok" diye konuştu.

"BİZ YAŞATMAYI HEDEFLEYEN BİR ANLAYIŞTAN GELİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna savaşının durması için 1 ayda 35'ten fazla liderle görüştüğünü belirten Yıldırım, "Biz savaşın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. 15 Temmuz'da 251 vatan evladını şehit verdik. Biz yaşatmayı hedefleyen bir anlayıştan geliyoruz. Onun için ne diyoruz? 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'. 20 yıldır bu inançla bu düşünceyle milletimizin hizmetindeyiz. Halka hizmet hakka hizmettir. Hem hakkın hem de halkın rızasını almak bizim için olmazsa olmazdır, bu anlayışla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"GIDA PETROLDEN DE ALTINDAN DA ÖNEMLİ HALE GELDİ"

Rusya Ukrayna savaşı bittikten sonra bunun en önemli bedelini yaşayacak ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini aktaran Yıldırım, "Çünkü ticaretimizin büyük bir kısmı bu iki ülkeyle yapılıyor. Alışverişimizin 40 milyar doları Rusya ve Ukrayna ile yapılıyor. Bu iki ülkeden ülkemize 8 milyon ziyaretçi geliyor. Bu iki ülke dünyanın tahıl ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyor. Şimdi bunlar yok, bunlar olmayınca ne olacak gıda, tarım ürünleri önemli hale gelecek. Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde gıdaya erişimde sorunlar yaşanacak. Bunun farkındayız öncü göstergeleri görüyoruz ve gerekli tedbirleri de hükümetimiz alıyor. Birkaç konuşmamda tarıma çok dikkat çektim, vatandaşlara dedim ki ekin, deliler gibi ekin, dağı, taşı ekin. Merak etmeyin devletimiz sizin maliyetlerinizi biliyor, gereken desteği verecek. Yeter ki siz ekin çünkü artık gıda petrolden de altından da önemli hale geldi" dedi.

"TÜRKİYE'NİN KALİTELİ MUHALEFETE İHTİYACI VAR"

Vatandaşın hayat pahalılığı karşısındaki sıkıntısının bilindiğini belirten Yıldırım, "İmkanlar zorlanarak tedbirler alınıyor. Türkiye'nin kaynakları borçlarından fazladır. Böyle ülke çok az var. Onun için ülkemize güvenmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Muhalefet iyidir, iktidarın kamçısıdır. Ama Türkiye'nin kaliteli muhalefete ihtiyacı var. Kendilerini Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmeye formatlamış bir muhalefetin bu ülkeye hiçbir yararı yok. Ama şunu bilin başaramazsınız, başaramayacaksınız. Muhalefetten yeni şeyler duydunuz mu? İşleri güçleri yaptıklarımızı eleştirmek, yalan dolan. Gençler AK Parti'yi daha az destekliyormuş. Hadi oradan kim demiş? Gençler birlikte 'durmak yok, yola devam' demeye hazır mısınız? İşte böyle" diye konuştu.



DÖĞÜCÜ: BÜYÜK BİR BAŞARININ PAYDAŞI OLACAĞIZ

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise "Bizim danışma meclislerimizi parti kültürümüzün ana sütunlarından birisidir. Burada buluşmak hizmet ve projelerimizi paylaşmak bizim için çok önemli. Yaklaşan seçimler inşallah Türkiye'nin aydınlık yarınları konusunda yön verici olacak. Biz bu çalışma şevki ve azmiyle inanıyorum ki büyük bir başarının paydaşı olacağız" ifadelerini kullandı.