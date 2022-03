Birileri laf biz iş üretiriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Yeni Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için gittiği Tokat'ta vatandaşlara hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Tokat'a bugün elimiz boş gelmedik. Yatırım bedeli 5 milyar lirayı bulan hizmetin resmi açılışını yapıyoruz. Devlet hastanelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda yatırımın açılışını bugün yapıyoruz. Merkezde ve ilçelerimizdeki spor tesislerinin, gölet, atık su tesislerinin resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Tokat'a 6 millet bahçesi kazandırıyoruz. Bunlar sadece bugün açılışını yaptığımız eserler. Son 20 yılda Tokat'a yaptığımız eserleri saymaya kalksak saymakla bitiremeyiz.Bu yatırımların toplam bedeli 47 milyar lira. Tokat'a 6 millet bahçesi kazandırıyoruz. Birileri laf üretir, biz iş üretiriz. Açılışını yaptığımız Yeni Tokat Havalimanı 'nı da artık şehrin sembolü olarak görüyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Aramıza hiçbir fitne fesat, haset sahibini sokmasın. Tokat olarak biz beraberiz, kardeşiz hep birlikte Türkiye 'yiz. Tokat sadece şehirlerden bir şehir değildir. Osmanlı 'nın 3'üncü kalabalık şehriydi. Tokat aynı zamanda önemli bir zanaat ve üretim merkeziydi. Vatan savunması yolunda gözlerini kırpmayan nice yiğitleri koynundan çıkarmış şehirdir. Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri vardır.5 YOLCU 2 kargo olmak üzere 7 uçak park kapasiteli, pist uzunluğu 2 bin 700 metre olan Yeni Tokat Havalimanı 16 bin 200 metrekarelik terminal binasına sahip. Yıllık yolcu kapasitesi 2 milyon olan yeni havalimanı altyapı projesi kapsamında pist, apron, taksi yolu, çevre güvenlik duvarı, çevre güvenlik yolu, hava seyrüsefer yardımcı istasyonunun inşaatı tamamlandı. Tokat Havalimanı teknik donanımlarıyla da göz kamaştırıyor. İstanbul Havalimanı 'nda da kullanılan ve görüş mesafesi az olduğu koşullarda güvenli iniş imkânı sağlayan ILS navigasyon sistemi burada da kullanılacak.önce yine 25 Mart günü vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi hayırla yâd ediyorum. Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe, hep Muhsin kardeşimin onurlu ve sağlam duruşunu hatırlıyorum. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.NASIL mücadelelerimizi başarıyla sonuçlandırdıysak, bu alanı da ülkemizin ve milletimizin başarı hanesine yazacağız. Her değişim gibi, her devrim gibi bu sürecin sancılarını yaşıyor, bedellerini ödüyoruz. Tüm bu fedakârlıklarımıza değecek müreffeh bir gelecek bizi bekliyor. Türkiye, 2023'ü birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkarak atlatırsa Allah'ın izniyle ekonomi dahil hiçbir alanda kimse bizi tutamaz.TÜRKİYEgüçlü altyapısı sayesinde nasıl salgının üstesinden geldiyse, küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacaktır. Ekonomide büyük bir mücadele yürütüyoruz. Dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın. Hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacağız.Ülkemizi büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Aldığımız pek çok tedbirle vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemeye çalışıyoruz. Hayat pahalılığının canımızı yaktığını gayet iyi biliyoruz. Sabredersek, çalışmaya devam edersek, hedeflerimize doğru yürüyeceğiz.YENİ Tokat Havalimanı'nın resmi açılış töreni öncesi İstanbul Havalimanı'ndan 09.00'da kalkış yapan TK- 2582 sefer sayılı yolcu uçağı 10.27'de 114 yolcusu ile Tokat'a iniş yaptı. 'Tokat' isimli THY uçağıyla 5 yıl sonra ilk kez yapılan seferin yolcuları arasında minik bir bebek de vardı. Alkış ve çiçeklerle karşılanan yolcular mutluluklarını dile getirdi. 1987 yılında inşa ettirilen eski Tokat Havaalanı, pist yönü ve uzunluğu nedeni ile risk taşıdığı için 2017'de seferlere kapatılmıştı. Eski havalimanı eğitim, sağlık, VIP ve askeri uçuşlar için kullanılıyordu.İstanbul ve Tokat arasında haftanın her günü uçuş yapılacak. THY, İstanbul Havalimanı'ndan pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri; AnadoluJet de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan salı, perşembe ve cumartesi günleri Tokat Havalimanı'na sefer düzenleyecek./SABAHAK Parti iktidarında havacılık alanında atılan cesur ve kararlı adımlar Türkiye'yi bu alanda en üst lige çıkardı. Dev yatırımlarla Türkiye'nin her köşesi havalimanları ve havayolu ağlarıyla örüldü. 2003'te 26 olan havalimanı sayısı dün açılan Yeni Tokat Havalimanı'yla birlikte 57'ye yükseldi. 2003'te 60 olan dış hat uçuş nokta sayısı 129 ülkede 337 noktaya yükseldi. 2003'te 34 milyon olan yolcu sayısı pandemi öncesi 2019'da yüzde 507 artışla 209 milyona ulaştı. Yalnızca geçtiğimiz şubatta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yolcu sayısında yüzde 76 artış yaşandı.