Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde geleceğin teknoloji yıldızları için ilk ders zili çaldı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan (T3 Vakfı) yapılan açıklamaya göre, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek eğitimlere katılacak öğrenciler, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış programı ile ders başı yaptı.

Açılış programı, T3 Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam'ın sunumu ile başladı.

Açılışta konuşan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Tek bir amacımız var, bu ülkenin güçlü geleceğinin teminatı olan gençlerimiz hayal etsin, geliştirsin, üretsin ve bizler de sonuna kadar arkalarında olalım. Ülkemizin büyük hedefleri var. Bu hedefleri gerçekleştirecek olan siz gençlersiniz bizler de sonuna kadar imkanlarımızı seferber ediyoruz, arkanızdayız. Ülkemiz son 20 yılda özellikle savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda büyük gelişme kaydetti. Bundan sonrası için de görev sizde. Sizler için T3 Vakfı olarak çok özel içerikler, dersler hazırladık. 2022 yılı Deneyap programının ülkemize, siz gençlere ve hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, gençlerle beraber olmaktan duyduğu mutluluğu ve sorumluluk hissini dile getirerek, "2022 yılı Deneyap programına katılmaya hak kazanan, bugün fiziken burada olan ayrıca 27 ilden çevrim içi katılan tüm öğrencilerimizi öncelikle tebrik ediyorum. Sizler 'ülkemizin, insanlığın geleceği için buradayız' dediniz. 'Biz farklı olmak istiyoruz' dediniz. Bu çok kıymetli. Türkiye'de 55 ilde 66 Deneyap ile yolumuza devam ediyoruz. Bu program ilk başladığından bu yana TÜBİTAK ile birlikte bende bu özel çalışmanın içindeyim. Bugüne kadar Deneyap mezunlarımızda, gittiğim her ilde Deneyap programında olan gençlerdeki umudu, heyecanı görüyorum. Bu tarif edilemez bir gurur ve mutluluk. Sevgili gençler istemekten vazgeçmeyin. Hayallerinizin peşinde, tutkularınızın peşinde gitmeye devam edin. Emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Başarılarınızın devamını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi ile tam bağımsız Türkiye hedefi için yola çıktıklarına dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Sizler bu yolculuğun akıncıları olacaksınız, öncüleri olacaksınız, neferleri olacaksınız. Birazdan yapacağınız ilk ders öncesi yoklama ile başlamak istiyorum. Bugün açılış dersini verecek olan Selçuk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanımız Hasan Mandal, Haluk Bayraktar burada, peki geleceğin Aziz Sancarları, Selçuk Bayraktarları, geleceğin bilim insanları, mühendisleri, tarihçileri, sanatçıları burada mı? Biz yola çıkmaya hazırız. Takım olacağız, ekip olacağız. Sevgili öğrenciler bizler inanıyoruz ki sizler ekip olacaksınız, bir olacaksınız, el ele vereceksiniz, bilimin tüm alanlarında, sadece teknoloji alanlarında değil, sadece bilim alanlarında değil sanatta, sporda her alanda öncüler sizlerin arasından çıkacak. Hep birlikte hedefe ulaşacağız. İnşallah yakın zamanda 81 ile yayacağımız Deneyap Atölyeleri ile daha da yükseleceğiz."

Selçuk Bayraktar ise ders öncesinde yaptığı konuşmada, "Sevgili yol ve dava arkadaşlarım, değerli aileler, Türkiye'nin teknoloji yolculuğunda bayrağımızı en yükseğe çekecek sevgili kardeşlerim hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Bugün sizlere ilk dersimizde 20 yıla yakındır yürüttüğümüz Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzun en önemli kısımlarını anlatacağım." ifadelerinin ardından öğrencilere ilk dersi verdi.

GELECEĞİN TEKNOLOJİ YILDIZLARI DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ'NDE YETİŞİYOR

Açıklamaya göre, Türkiye'nin kalkınması için Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturacak, teknoloji geliştirme ve üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştiren Deneyap Teknoloji Atölyeleri bu yıl gerçekleştirilen sınavlarla birlikte 55 ilde 81 Deneyap Teknoloji Atölyesi ile öğrencilerine teknoloji eğitimleri vermeye devam edecek. 2022 yılı sonuna kadar da 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesinin tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor. Atölyelerde, Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında öğrencilere Tasarım ve Üretim, Robotik Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka, Siber Güvenlik, Yazılım Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, İleri Robotik ve Mobil Uygulama gibi teknoloji alanlarında eğitimler veriliyor. Ayrıca öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesi de hedefleniyor.

Programa katılan öğrencilerin 3 yıllık ücretsiz eğitim hakkı kazandığı Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde 3 yıllık eğitimin ilk iki yılı teknoloji ve proje geliştirme temelli eğitimler, bir yılını ise takım olarak ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım sağlanması süreci oluşturuyor. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin dikkate alındığı Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde ortak eğitim müfredatı uygulanıyor.

DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ

Cumhurbaşkanlığı'nın 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde, Türkiye'nin yerli teknoloji gelişiminin Edirne'den Hakkari'ye her ilde fırsat eşitliği sağlayarak uygulamaya geçebilmesini amaçlayan bu projeyle geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmek ve geliştirmek amaçlanıyor. Proje; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olmak üzere 4 kurumun iş birliğiyle yürütülüyor.